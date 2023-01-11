Трёхметровый питон упал с потолка на людей, когда те смотрели телевизор

Эта история – страшный сон практически для любого. Ведь вряд ли кто-то бы хотел, чтобы одним томным вечером вам на голову упала змея.

Как рассказало издание Newsweek, 9 января семья из Малайзии решила посмотреть телевизор. Ничего не предвещало беды. Но вдруг со стороны потолка начали издаваться странные звуки. Буквально через пару минут на людей упала длинная змея.

Родственники сразу же вызвали службу безопасности. Через полчаса специалисты приехали. Оказалось, что на этот раз их «клиентом» стал трехметровый питон. Пострадавшим было интересно, почему такой гость решил прийти именно к ним.