Жена приревновала мужа к врачу и ворвалась на приём. Вот что она увидела
Говорят что ревность разрушает отношения. И сейчас вы в этом убедитесь.
Пользовательница Reddit недавно рассказала историю, как подозревала мужа в неверности. У ее супруга были проблемы со здоровьем, из-за чего ему часто приходилось идти к врачу. В один из таких дней приема жена поинтересовалась, может ли пойти с любимым, чтобы оказать ему поддержку. На что мужчина ответил категорическим отказом. Он сказал, что ему комфортнее собственные проблемы решать наедине с доктором.
Тогда девушка спросила, кто его лечащий врач: мужчина или женщина? Ее супруг лишь промолчал. Вот тогда и начались подозрения. План, как разоблачить любимого, к девушке пришел моментально.
«Я узнала, когда у моего мужа следующий прием и решила с ним встретиться там. Пришла через 10 минут после начала терапии и вошла в кабинет», – рассказала девушка.
И знаете, что было потом? Оказалось, что лечащий врач – мужчина средних лет. Это был действительно плановый прием. После пара вышла из больницы, и мужчина обвинил супругу в том, что это уже переходит все границы. Сейчас они в ссоре. Так что не ищите черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет.
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