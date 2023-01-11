Жена приревновала мужа к врачу и ворвалась на приём. Вот что она увидела

Говорят что ревность разрушает отношения. И сейчас вы в этом убедитесь.

Пользовательница Reddit недавно рассказала историю, как подозревала мужа в неверности. У ее супруга были проблемы со здоровьем, из-за чего ему часто приходилось идти к врачу. В один из таких дней приема жена поинтересовалась, может ли пойти с любимым, чтобы оказать ему поддержку. На что мужчина ответил категорическим отказом. Он сказал, что ему комфортнее собственные проблемы решать наедине с доктором.