А вы уверены, что правильно готовите блюда с картофелем?

Новости Великобритании. Сегодня мы поговорим о том овоще, который составляет значительную часть пищевого рациона народов Северного полушария, первым был выращен в космосе и входит в число самых распространённых стереотипов о Беларуси. Речь пойдёт про картофель. Как сообщает BBC Future, при приготовлении блюд с картошкой люди часто не учитывают её сорт, а ведь он может существенно повлиять на процесс приготовления и получившееся блюдо. Есть сотни сортов этого овоща, но в зависимости от содержания в нём крахмала выделяются две крупные категории. 1. Крахмалистый (мучнистый). В эту категорию попадает картофель с высоким содержанием крахмала (около 22% массы клубня). Такая картошка сухая и слоистая, а при термической обработке получается зернистая текстура. Если посмотреть на это под микроскопом, то молекулы крахмала будут высасывать влагу из соседних участков тканей, которые начнут крошиться. В этом причина сухости и рассыпчатости картофеля, относящегося к данной категории. Готовим картофельные сферы с беконом и сыром

Образцом можно считать сорт «Russet» с красноватой кожурой. Данный сорт отлично подходит для приготовления его во фритюре. В этом картофеле мало воды, поэтому при контакте с кипящим маслом большая её часть выкипает до появления на овоще корочки. В то же время, каждый кусочек успевает как следует пропариться. Готовим испанский омлет с картошкой Этот сорт картошки, благодаря плотной мякоти, хорошо подходит для прожаривания и приготовления чипсов. Также крахмалистый картофель – отличный вариант для запекания и приготовления пюре. А вот варить такую картошку для салата не рекомендуется – впитает в себя воду и развалится. Для салата лучше выбрать картофель восковых сортов с тонкой кожицей и водянистой мякотью. Это и есть второй тип. Рецепт необычной картофельной запеканки 2. Восковой. В овоще этой категории 16% крахмала, он подойдёт в салат, т. к. при варке целостность ткани овоща не пострадает. В отличие от крахмалистого типа, этот картофель водянистый, но отлично держит форму при варке. Чтобы в восковом картофеле началось расщепление в клетках крахмальных зёрен, потребуется более высокая температура, чем для того же самого у мучнистого типа (разница около 12°C). Готовим картофельные шанежки и огуречный соус