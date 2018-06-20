Прямой эфир

Готовим картофельные сферы с беконом и сыром. Пошаговый рецепт

20 июня 2018 06:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим картофельные сферы с беконом и сыром. Для этого нам понадобятся: отварной картофель, бекон, куриные яйца, сыр, зелень, приправа для картофеля, мука, сухари и подсолнечное масло.  

Готовим картофельные сферы с беконом и сыром. Пошаговый рецепт -1

Как приготовить картофельные сферы с беконом и сыром? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Рецепты # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Еда

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим окрошку на кефире. Пошаговый рецепт
19 июня 2018 06:36

Готовим окрошку на кефире. Пошаговый рецепт

Готовим куриные наггетсы. Пошаговый рецепт
18 июня 2018 06:50

Готовим куриные наггетсы. Пошаговый рецепт

Готовим запеченное филе с грибами и луком. Пошаговый рецепт
15 июня 2018 06:36

Готовим запеченное филе с грибами и луком. Пошаговый рецепт