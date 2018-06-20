Готовим картофельные сферы с беконом и сыром. Пошаговый рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим картофельные сферы с беконом и сыром. Для этого нам понадобятся: отварной картофель, бекон, куриные яйца, сыр, зелень, приправа для картофеля, мука, сухари и подсолнечное масло.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Сегодня мы приготовим картофельные сферы с беконом и сыром. Для этого нам понадобятся: отварной картофель, бекон, куриные яйца, сыр, зелень, приправа для картофеля, мука, сухари и подсолнечное масло.
Как приготовить картофельные сферы с беконом и сыром? Узнаете, посмотрев видеоматериал.