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«Кевин любит картофель»: снимок картошки продали за миллион долларов

25 января 2016 08:54
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Новости США. Снимок картофелины за баснословные деньги приобрел неизвестный коллекционер. И, как информируют иностранные издания, фотография ушла с молотка из-за имени фотографа, который ее запечатлел.

«Кевин любит картофель»: снимок картошки продали за миллион долларов -1


Кевин Абош

Автором работы является один из самых высокооплачиваемых фотографов в мире. Кевин Абош специализируется на съемке медийных персон и бизнесменов. В его портфолио есть портреты бизнесменов Силиконовой долины, руководителей Google, Facebook. Все снимки непременно черном фоне.

«Кевин любит картофель»: снимок картошки продали за миллион долларов -4


Тот самый снимок картофелины

Представители фотографа:
Кевин любит картофель, поскольку он, как и люди, выглядит его по-разному. Он фотографировал множество картофелин, однако эта является одной из его любимых.

Говорят, что мужчина, гостивший в доме Кевина Абоша увидел фото, на котором изображена картофелина на черном фоне, пришел в восторг и захотел стать его владельцем во чтобы то ни стало.

Как пишет Business Insider, фотография Джонни Деппа позволила сделать Абошу головокружительную карьеру.

«Я всю жизнь был немного не от мира сего»: 10 высказываний Джонни Деппа о себе в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

# Растения и цветы # общество # Кевин Абош

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