«Кевин любит картофель»: снимок картошки продали за миллион долларов

Новости США. Снимок картофелины за баснословные деньги приобрел неизвестный коллекционер. И, как информируют иностранные издания, фотография ушла с молотка из-за имени фотографа, который ее запечатлел.

Автором работы является один из самых высокооплачиваемых фотографов в мире. Кевин Абош специализируется на съемке медийных персон и бизнесменов. В его портфолио есть портреты бизнесменов Силиконовой долины, руководителей Google, Facebook. Все снимки непременно черном фоне.

Представители фотографа:

Кевин любит картофель, поскольку он, как и люди, выглядит его по-разному. Он фотографировал множество картофелин, однако эта является одной из его любимых.

Говорят, что мужчина, гостивший в доме Кевина Абоша увидел фото, на котором изображена картофелина на черном фоне, пришел в восторг и захотел стать его владельцем во чтобы то ни стало.

Как пишет Business Insider, фотография Джонни Деппа позволила сделать Абошу головокружительную карьеру.