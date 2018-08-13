Сборная Беларуси завоевала командный кубок в марафонском беге на ЧЕ. Пять исторических фото

Сборная нашей страны завоевала командный кубок в марафонском беге. Сразу три белоруски: Ольга Мазуренок, Марина Доманцевич и Анастасия Иванова бежали в группе лидеров с самого начала дистанции. Но первой к финишу пришла Ольга Мазуренок, причем едва ли не четверть дистанции ей пришлось бороться с кровотечением из носа. Это не заставило девушку сойти с дистанции. Четвертые и пятые места завоевали также белоруски: Марина Доманцевич и Анастасия Иванова.

Такая высокая плотность результатов позволила нашим бегуньям завоевать и командный кубок в марафонском беге.