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70-летняя Анна Винтур рассталась с мужем после 20 лет отношений

22 октября 2020 13:35
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Новости Великобритании. Анна Винтур рассталась со своим мужем Шелби Брайаном после 20 лет отношений.  

Как сообщает Page Six, подозрения о разладе в семье появились ещё раньше. Люди заподозрили, что Винтур и Брайан планируют расстаться, поскольку они давно не выходили на публику вместе.  

70-летняя Анна Винтур рассталась с мужем после 20 лет отношений -1

Фото: instagram.com/guysandpeople 

Источник Page Six утверждает, что теперь 70-летняя Анна и 74-летний Шелби решили поставить точку в отношениях. Причина раскола не уточняется, однако есть несколько версий.  

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70-летняя Анна Винтур рассталась с мужем после 20 лет отношений -4

Фото: instagram.com/guysandpeople 

Согласно первой, Брайан захотел вернуться к бывшей супруге Кэтрин Брайан, у которой в 2015 году умер муж. Однако знакомые Кэтрин опровергают это предположение.  

Согласно второй версии, причиной расставания мог стать давний конфликт. В 2013 году Винтур узнала, что Брайан не уплатил налоги на сумму более 1,2 миллиона долларов.  

70-летняя Анна Винтур рассталась с мужем после 20 лет отношений -7

Фото: instagram.com/guysandpeople 

Напомним, пара начала встречаться в 1999 году. Ради этих отношений Анна и Шелби развелись со своими партнёрами. Свадьба Винтур и Брайана состоялась в 2004 году.  

Ранее мы рассказывали о другом громком расставании. После шести лет закончились отношения Тимати и Анастасии Решетовой – здесь подробности.  

# Звезды # калейдоскоп # Анна Винтур

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