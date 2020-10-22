70-летняя Анна Винтур рассталась с мужем после 20 лет отношений

Как сообщает Page Six, подозрения о разладе в семье появились ещё раньше. Люди заподозрили, что Винтур и Брайан планируют расстаться, поскольку они давно не выходили на публику вместе.

Новости Великобритании. Анна Винтур рассталась со своим мужем Шелби Брайаном после 20 лет отношений.

Источник Page Six утверждает, что теперь 70-летняя Анна и 74-летний Шелби решили поставить точку в отношениях. Причина раскола не уточняется, однако есть несколько версий.

Согласно первой, Брайан захотел вернуться к бывшей супруге Кэтрин Брайан, у которой в 2015 году умер муж. Однако знакомые Кэтрин опровергают это предположение.

Согласно второй версии, причиной расставания мог стать давний конфликт. В 2013 году Винтур узнала, что Брайан не уплатил налоги на сумму более 1,2 миллиона долларов.