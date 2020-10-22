70-летняя Анна Винтур рассталась с мужем после 20 лет отношений
Новости Великобритании. Анна Винтур рассталась со своим мужем Шелби Брайаном после 20 лет отношений.
Как сообщает Page Six, подозрения о разладе в семье появились ещё раньше. Люди заподозрили, что Винтур и Брайан планируют расстаться, поскольку они давно не выходили на публику вместе.
Фото: instagram.com/guysandpeople
Источник Page Six утверждает, что теперь 70-летняя Анна и 74-летний Шелби решили поставить точку в отношениях. Причина раскола не уточняется, однако есть несколько версий.
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Фото: instagram.com/guysandpeople
Согласно первой, Брайан захотел вернуться к бывшей супруге Кэтрин Брайан, у которой в 2015 году умер муж. Однако знакомые Кэтрин опровергают это предположение.
Согласно второй версии, причиной расставания мог стать давний конфликт. В 2013 году Винтур узнала, что Брайан не уплатил налоги на сумму более 1,2 миллиона долларов.
Фото: instagram.com/guysandpeople
Напомним, пара начала встречаться в 1999 году. Ради этих отношений Анна и Шелби развелись со своими партнёрами. Свадьба Винтур и Брайана состоялась в 2004 году.
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