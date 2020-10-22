Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий

На что готов пойти человек, чтобы выглядеть красивым? Сейчас никого не удивить пластическими операциями, косметикой и фитнесом, который помогает поддерживать здоровый дух в здоровом теле. Но чтобы получить все эти знания, которые сейчас помогают нам становиться красивее, пришлось пройти через множество экспериментов.

Часть из них была опасной для здоровья, а некоторые – просто забавно выглядели. На сайте Bored Panda собрано множество примеров необычных косметических процедур прошлого века. Вот девять самых забавных.

Фруктовая маска, 1930-ые годы