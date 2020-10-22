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Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий

22 октября 2020 12:48
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На что готов пойти человек, чтобы выглядеть красивым? Сейчас никого не удивить пластическими операциями, косметикой и фитнесом, который помогает поддерживать здоровый дух в здоровом теле. Но чтобы получить все эти знания, которые сейчас помогают нам становиться красивее, пришлось пройти через множество экспериментов. 

Часть из них была опасной для здоровья, а некоторые – просто забавно выглядели. На сайте Bored Panda собрано множество примеров необычных косметических процедур прошлого века. Вот девять самых забавных. 

Фруктовая маска, 1930-ые годы 

Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий -1

Фото: Bored Panda / instagram.com/vintage.everyday 

Устройство для похудения, 1940-ые годы 

Мужчина хотел стать красивым и смог это сделать. Но теперь у него не хватает денег, чтобы сводить девушку на свидание 

Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий -4

Фото: Bored Panda 

Женская талия с корсетом и без него, 1908 год 

Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий -7

Фото: Bored Panda / nyamcenterforhistory.org 

Ванны с электротоком для улучшения кровообращения, 1938 год 

Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий -10

Фото: Bored Panda / instagram.com/vintage.everyday 

Ледяная маска, 1931 год 

Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий -13

Фото: Bored Panda / International News Soundphoto 

Маска для плавания, чтобы защитить кожу от солнца, 1920-ые годы 

Девушка 9 лет носила брекеты. Она показала, как изменилась её улыбка 

Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий -16

Фото: Bored Panda / Getty Images 

Устройство для создания ямочек, 1936 год 

Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий -19

Фото: Bored Panda / dangerousminds.net 

Создаётся иллюзия чулок, 1926 год 

Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий -22

Фото: Bored Panda / Getty Images / Fox Photos 

Волосы «гладятся» утюгом, 1964 год 

Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий -25

Фото: Bored Panda   

Кстати, ранее мы показывали, на что способна пластическая хирургия. У девочки из-за болезни «исчез» подбородок.  

Как изменился подросток после операции – смотрите здесь

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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