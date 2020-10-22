Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий
На что готов пойти человек, чтобы выглядеть красивым? Сейчас никого не удивить пластическими операциями, косметикой и фитнесом, который помогает поддерживать здоровый дух в здоровом теле. Но чтобы получить все эти знания, которые сейчас помогают нам становиться красивее, пришлось пройти через множество экспериментов.
Часть из них была опасной для здоровья, а некоторые – просто забавно выглядели. На сайте Bored Panda собрано множество примеров необычных косметических процедур прошлого века. Вот девять самых забавных.
Фруктовая маска, 1930-ые годы
Фото: Bored Panda / instagram.com/vintage.everyday
Женская талия с корсетом и без него, 1908 год
Фото: Bored Panda / nyamcenterforhistory.org
Ванны с электротоком для улучшения кровообращения, 1938 год
Фото: Bored Panda / instagram.com/vintage.everyday
Ледяная маска, 1931 год
Фото: Bored Panda / International News Soundphoto
Фото: Bored Panda / Getty Images
Устройство для создания ямочек, 1936 год
Фото: Bored Panda / dangerousminds.net
Создаётся иллюзия чулок, 1926 год
Фото: Bored Panda / Getty Images / Fox Photos
Волосы «гладятся» утюгом, 1964 год
Кстати, ранее мы показывали, на что способна пластическая хирургия. У девочки из-за болезни «исчез» подбородок.
Как изменился подросток после операции – смотрите здесь.