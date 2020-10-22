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Что делать, если у вас на лице и руках появляются шелушение и раздражение в холодное время года? Советы от косметолога

22 октября 2020 10:35
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Осень – время ветров и начало отопительного сезона. Сухость, стянутость, раздражение и шелушение – это далеко не весь список проблем с кожей, которые возникают в холодный период.

Алла Скварчевская, косметолог-эстетист:
Поэтому именно осенью необходимо и важно поменять привычную бьюти-рутину и запастись новыми уходовыми средствами.

Что делать, если у вас на лице и руках появляются шелушение и раздражение в холодное время года? Советы от косметолога -1

Грамотный уход за кожей в межсезонье – лучший способ сберечь красоту и молодость. Главное выбрать подходящее средство.

Алла Скварчевская:
Не все увлажняющие средства действуют одинаково. Они делятся на два типа. Первые, чья задача напитать кожу влагой, и те, которые удерживают влагу.

Что делать, если у вас на лице и руках появляются шелушение и раздражение в холодное время года? Советы от косметолога -4

Если ваша кожа стала тусклой и покрылась морщинками, значит, она обезвожена. Вам подойдут кремы с пометкой «hydrating». А если кожа тонкая, сухая, склонная к раздражениям, то, скорее всего, нарушен гидролипидный баланс, стоит отдать предпочтение увлажнению с пометкой «moisturizing».

Что делать, если у вас на лице и руках появляются шелушение и раздражение в холодное время года? Советы от косметолога -7

Алла Скварчевская:
Также очень важно защищать капилляры, вместе с холодом в это время приходят расширенные капилляры. Обычно это проявляется в виде красной паутинки или сосудистых звездочек на лице.

Что делать, если у вас на лице и руках появляются шелушение и раздражение в холодное время года? Советы от косметолога -10

Обладательницам чувствительной кожи не следует возлагать больших надежд на увлажняющий крем, лучше прикрывать большую часть лица платками из шелка и кашемира.

Алла Скварчевская:
Уход за кожей рук не ограничивается одним кремом, даже если вы носите перчатки.

Что делать, если у вас на лице и руках появляются шелушение и раздражение в холодное время года? Советы от косметолога -13

Мыть руки необходимо только теплой водой, используйте нежное мыло и пенящиеся средства, в состав которых входит глицерин. Выходя на улицу в ветреную погоду, не забывайте о перчатках. Красота не требует жертв, она требует внимания и заботы.

# Косметология # калейдоскоп # Алла Скварчевская # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Красота

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