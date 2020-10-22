Что делать, если у вас на лице и руках появляются шелушение и раздражение в холодное время года? Советы от косметолога

Осень – время ветров и начало отопительного сезона. Сухость, стянутость, раздражение и шелушение – это далеко не весь список проблем с кожей, которые возникают в холодный период.

Алла Скварчевская, косметолог-эстетист:

Поэтому именно осенью необходимо и важно поменять привычную бьюти-рутину и запастись новыми уходовыми средствами.