Как почистить серебряные изделия при помощи подручных средств? Эти 5 простых способов помогут

Со временем серебряные предметы и украшения темнеют, поэтому необходимо периодически их очищать. Важно помнить, что серебро – это очень мягкий и драгоценный металл, поэтому его нужно бережно чистить без применения сильных химических средств. Как правильно ухаживать за серебряными изделиями, чтобы их не повредить? В этом вам помогут подручные средства. Попробуйте один из нижеперечисленных способов и вы не будете иметь проблем с чисткой данных изделий.



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Способ №1 Серебряное изделие нужно промыть в теплой воде с мылом, поместить в ёмкость с простоквашей на несколько минут, а затем тщательно ополоснуть в тёплой воде. Способ №2 Для этого способа необходимо очистить и нарезать ломтиками картофель. Далее помещаем его воду, а следом опускаем туда же серебряные предметы. Крахмал поможет уничтожить тёмный налёт. Как быстро очистить серебро? Женщина случайно обнаружила простой способ



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Способ №3 Для этого способа вам понадобится косметическая пудра. На кусочек ткани наносим пудру, тщательно протираем ею серебро до исчезновения налёта. Напоследок промываем изделие в воде. Способ №4 Ещё одно косметическое средство, которое тоже может помочь устранить налёт, – это губная помада. Для этого нужно накрасить ею место загрязнения, после этого протереть салфеткой или тряпочкой серебряную поверхность до блеска.



Источник фото: pixabay.com