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Как почистить серебряные изделия при помощи подручных средств? Эти 5 простых способов помогут

22 октября 2020 11:05
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Со временем серебряные предметы и украшения темнеют, поэтому необходимо периодически их очищать. Важно помнить, что серебро – это очень мягкий и драгоценный металл, поэтому его нужно бережно чистить без применения сильных химических средств. Как правильно ухаживать за серебряными изделиями, чтобы их не повредить? В этом вам помогут подручные средства. Попробуйте один из нижеперечисленных способов и вы не будете иметь проблем с чисткой данных изделий.

Как почистить серебряные изделия при помощи подручных средств? Эти 5 простых способов помогут-1


Источник фото: pixabay.com

Способ №1

Серебряное изделие нужно промыть в теплой воде с мылом, поместить в ёмкость с простоквашей на несколько минут, а затем тщательно ополоснуть в тёплой воде.

Способ №2

Для этого способа необходимо очистить и нарезать ломтиками картофель. Далее помещаем его воду, а следом опускаем туда же серебряные предметы. Крахмал поможет уничтожить тёмный налёт. 

Как быстро очистить серебро? Женщина случайно обнаружила простой способ 

Как почистить серебряные изделия при помощи подручных средств? Эти 5 простых способов помогут-4


Источник фото: pixabay.com

Способ №3

Для этого способа вам понадобится косметическая пудра. На кусочек ткани наносим пудру, тщательно протираем ею серебро до исчезновения налёта. Напоследок промываем изделие в воде.

Способ №4

Ещё одно косметическое средство, которое тоже может помочь устранить налёт, – это губная помада. Для этого нужно накрасить ею место загрязнения, после этого протереть салфеткой или тряпочкой серебряную поверхность до блеска.

Как почистить серебряные изделия при помощи подручных средств? Эти 5 простых способов помогут-7


Источник фото: pixabay.com

Способ №5

В этот раз вам поможет зубной порошок. Украшение или предмет необходимо промыть в тёплой воде, далее нужно взять простую пасту без красителей и нанести её на мягкую ткань, после чего начинаем полировать серебряное изделие. После данной процедуры нужно тщательно промыть серебро в тёплой воде и дать украшению высохнуть.

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