Тимати и Анастасия Решетова расстались. Девушка рассказала о причине

Анастасия Решетова рассказала фанатам, что их союз с Тимати распался. Девушка опубликовала пост в Instagram, в котором призналась, что их отношения закончились. Тимати и Анастасия были парой шесть лет, у них есть маленький сын Ратмир.

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Слухи о том, что пара собирается расстаться, достаточно долго ходили по сети. Начались они в июле, когда Анастасия и Тимати отправились отдыхать раздельно. Решетова с сыном улетела к отцу Тимати во Францию, а сам рэпер отправился с мамой Симоной и дочкой в Грецию. Но тогда девушка развеяла все слухи о расставании и сказала, что у них все хорошо.

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Сейчас же Анастасия официально заявила об окончании отношений: «Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные шесть лет. Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась, мои взгляды на жизнь тоже. Я не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю, что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу».

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova