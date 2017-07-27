Женщина тайком разгромила коллекцию скрипок бывшего мужа: инструменты стоили миллион долларов

Новости Японии. 34-летнюю китаянку арестовали за то, что она испортила коллекцию смычков и скрипок бывшего мужа, которая оценивалась почти в один миллион долларов.

Инцидент произошел в городе Найгойя в 2014 году – во время бракоразводного процесса, однако арестовали женщину только сейчас. В результате погрома пострадало 54 инструмента. Самым ценным оказалась скрипка из Италии, стоимость которой составила около полумиллиона долларов.

По словам женщины, она действительно три года назад посетила дом мужа – изготовителя скрипок, который был в командировке. Однако, по ее словам, скрипки она не трогала.

Арестовали женщину по дороге из Китая в Японию.