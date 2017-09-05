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Грозовые тучи и упавшие деревья: десять фото непогоды в Минске 4 сентября

05 сентября 2017 08:36
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Новости Беларуси. 4 сентября стихия обрушилась на Минск.

В результате непогоды, которая сопровождалась сильным ветром и дождем, в столице были повалены деревья, которые повредили около 20 автомобилей и несколько жилых домов. Сильный ветер повалил остановку общественного транспорта (смотрите здесь).

5 сентября по всей стране сохранится дождливая погода. В некоторых районах ожидается шквалистый ветер и сильные ливни.

Синоптики предупреждают об оранжевом уровне опасности – здесь подробнее.

Мы собрали 10 фото вечерней непогоды в Минске, которая была накануне.

Около месяца назад стихия обрушилась на Вилейку, где были повалены деревья и повреждены многие жилые дома.

# Погода в Беларуси # Фотофакт # калейдоскоп

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