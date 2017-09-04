Две минчанки участвуют в новом сезоне «Фабрики звезд»: что известно о белорусках

Новости России. 2 сентября стартовал новый сезон популярного телепроекта «Фабрика звезд».

Правила обновленного проекта не отличаются от предыдущих сезонов. Исполнители живут в «звездном доме» и готовятся к отчетному концерту, после которого проект покинет один из участников.

В «Новой Фабрике звезд» 16 участников. Музыкальным продюсером проекта стал Виктор Дробыш, который в 2006 году уже выступал на этом проекте в такой роли. Ведущая шоу – Ксения Собчак. Она на своей странице в соцсети назвала фабрикантов «прекрасными детьми – молодыми и талантливыми».

Фото: instagram.com/novaya_fabrika_zvezd

В новом сезоне участвуют две белоруски – Зинаида Куприянович и Марта Жданюк.

Марте Жданюк из Минска 24 года. Она уже участвовала в телепроектах, например, в шоу «Голос» в 2014 году. На странице участницы в официальном аккаунте проекта в Instagram сказано, что Марта «любит рыбалку, бильярд, активный образ жизни, путешествия. Зажигательная, веселая, жизнерадостная, дружелюбная. Марта знает, что такое труд и поэтому уверена, что на Фабрику она попала не просто так». На первом концерте-открытии спела дуэтом с Александром Реввой песню «Как Челентано».

Марта Жданюк. Фото: instagram.com/novaya_fabrika_zvezd

Зинаиде Куприянович из Минска 14 лет, в сентябре 2017 года исполнится 15. Она самая молодая участница сезона. Девушка озвучивала главную героиню диснеевского мультфильма «Моана», который вышел на экраны в 2016 году. В десятилетнем возрасте участвовала в Международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна» (подробнее). На первом концерте пела песню «От разлуки до любви» вместе с Валерией. В Instagram-аккаунте проекта сообщили, что «на всех кастингах Зину поддерживал папа. Любит хип-хоп, как в танцах, так и в музыке. Обожает вокал и тюленей».

Зинаида Куприянович. Фото: instagram.com/novaya_fabrika_zvezd

Проект продлится до декабря, где на масштабном финальном проекте назовут имя победителя.

Мы собрали по пять фото каждой «фабрикантки» из Беларуси.

«Фабрика звезд» дала старт многим популярным российским исполнителям. Успеха добились не только победители шоу, но и участники, которые покинули проект до финала.