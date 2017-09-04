Мастер-класс от Тейлор Свифт: как создать хит в новом цифровом мире?

Новости США. В клипе из последнего альбома Тейлор Свифт «Look What You Made Me Do» есть сцена, в которой она громит музыкальную компанию. То, что данный клип установил рекорды на YouTube и Spotify и стал ее главным синглом в Великобритании, говорит само за себя. Тейлор Свифт установила новый рекорд YouTube: ее новый клип набрал 28 миллионов просмотров за сутки Сочиняя песни, в которых рассказывается о ее жизни, Свифт, как отмечает The Guardian, показывает, как создать хит в новом цифровом мире.



Источник: скриншот из видео Look What You Made Me Do

Стримы в тренде Спустя десятилетие после резкого снижения доходов вследствие пиратских подделок в интернете, уменьшения продаж CD, недостатка подходящих онлайновых трансляций среди композиторов и звукозаписывающих компаний набирают популярность стримы. 2017 год стал переломным моментом в мировом музыкальном бизнесе, а доходы от онлайновых трансляций, таких как Spotify, Apple Music и Deezer превзойдут доходы от продажи обычных CD. Необходимо, чтобы в этом году доходы от стримов увеличились меньше, чем на 10%. В прошлом году они выросли на 60% до 4.6 млрд долларов.



Источник: скриншот из видео Look What You Made Me Do

Кто одевает Адель, Тэйлор Свифт и Бейонсе? – 5 самых влиятельных стилистов в мире музыки В 2015-м общий доход от онлайновых трансляций при быстром снижении на рынке загрузок, превысил обычные продажи. Новая песня Свифт из первого альбома 27-летней певицы звучала на Spotify более 10 млн раз со дня выхода и побила рекорд стримов в первый же день. В 2014 году Свифт объявила бойкот Spotify, отказав предоставлять компании свои альбомы и каталог с целью отстоять свою позицию о том, что «за музыку нужно платить». Однако в июне этого года она уступила. Есть мнение о том что, отчасти повлияла на это ситуация с ростом доходов. Марк Муллиган, аналитик Midia Research:

Если вы начинающая поп-звезда, то стримы должны занимать центральное место в вашей деятельности.



Источник: скриншот из видео Look What You Made Me Do

MTV становится историей Возможно, Свифт использовала награждение на прошлой неделе на MTV, чтобы впервые представить свое видео Look What You Made Me Do. Однако телеканалы сегодня не играют той важной роли, какую они играли раньше. Клип Свифт стал главным в стриме на YouTube в течение суток, побив предыдущий рекорд. Пример Свифт является образцом того, как следует использовать свою личную жизнь, чтобы увеличивать интерес своих фанатов. Макс Лоусада, глава Warner Music:

Визуализация контента – гораздо больше, чем традиционные клипы и эксклюзивные интервью. Это платформа, где можно показать себя в более выгодном свете и рассказать историю по-другому.



Источник: скриншот из видео Look What You Made Me Do

Страницы в соцсетях Тейлор Свифт, у которой 85 млн подписчиков, занимает четвертое место по популярности среди пользователей Twitter, уступив своим главным конкурентам Кэти Перри, Джастину Биберу и Бараку Обаме. В Instagram у нее 100 млн подписчиков, и она знает, как это использовать. Уилл Харди, менеджер Twitter:

Таким звездам, как Свифт, очень хорошо известно, как заполучить своих поклонников в Twitter. У нее уникальная способность вести коммуникацию с фанатами. Свифт заполучает фанатов мастерски, составляя плей-листы для поклонников и отыскивая тех, кто провел в ожидании ее интервью двадцать часов, и, конечно, выкладывая свои селфи.

Источник: скриншот из видео Look What You Made Me Do

Перед выходом своего сингла она удалила все свои фото в соцсетях, что вызвало негодование ее поклонников. В этом прослеживался мотив "смерти и рождения" из ее клипа и планируемого к выпуску альбома "Reputation". Макс Лоусада:

Стримы и социальные сети значительно изменили тенденции нашего бизнеса. Мы можем организовывать грандиозные события и вести диалог в реальном времени с фанатами, что, безусловно, способствует росту их количества по всему миру.

Источник: скриншот из видео Look What You Made Me Do

Онлайновые трансляции Рост онлайновых трансляций выгоден не только самим звездам. Чарльз Кальдос, глава агентства Merlin:

В отличие от старых музыкальных магазинов и радиоэфиров, в которые довольно сложно попасть малоизвестным звездам, онлайновые трансляции приближены к условиям рынка, на котором можно стать успешным благодаря своим достижениям.



Источник: скриншот из видео Look What You Made Me Do

«Мейнстримы» существуют Онлайновые трансляции вступили в новую эру, эру открытости и свободы выбора. Но на деле это не совсем так. Песни, которые фанаты крутят на стримах почти беспрерывно, создают хаос в «хит-парадах». Муллиган в исследовании Midia Research:

Мы наблюдаем небольшой, но важный сдвиг: все меньшее количество людей пользуется своими собственными плей-листами, а все большее предпочитают готовые.



Источник: скриншот из видео Look What You Made Me Do