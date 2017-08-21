5 лучших русских фантастических фильмов

На Западе ежегодно выходит по несколько заметных фантастических картин. Их герои бороздят космос, делают прорывные научные открытия, путешествуют в прошлое и будущее. Но вот у российского кинематографа с этим сложновато – фантастика на больших экранах появляется крайне редко, а те фильмы, которые все же добираются до кинотеатров, оставляют разочарованными и зрителей, и критиков. В нашей подборке мы решили вспомнить несколько фантастических картин родом из СССР, с которых нужно брать пример кинематографистам, пытающихся подступиться к сложному жанру в наши дни. «Через тернии к звездам»

Фото: kinopoisk.ru

Когда речь заходит о российской фантастике, то одним из первых на ум приходит имя Кира Булычева. Писатель создал множество удивительных инопланетных и волшебных историй, и именно его произведение легло в основу двухсерийного фильма о космонавтах XXIII века. Кино содержит все нужные жанру атрибуты: космос, клонирование, суперспособности, правящую диктатуру, управление разумом, всемирную катастрофу, агрессивные формы жизни и обязательную историю любви между человеком и инопланетянкой. Множество тем искусно переплетаются между собой и складываются в цельное повествование, следить за которым интересно даже спустя 37 лет. «Гостья из будущего»

Фото: kinopoisk.ru

Еще одна экранизация Кира Булычева, которую знают наизусть все дети 80-ых и 90-ых. Русский «ответ Терминатору», ориентированный на куда более юную аудиторию и с совершенно очаровательными персонажами. Этот мини-сериал сделан с такой фантазией, изобретательностью и любовью, что совершенно не обращаешь внимания на картонные декорации, дешевые спецэффекты и обернутого в фольгу робота Вертера… Юная Наталья Гусева и остальные актеры искрятся обаянием, а будущее в картине показано не привычным зрителю постапокалипсическим миром, а настоящим «прекрасным далеком». «Иван Васильевич меняет профессию»

Фото: kinopoisk.ru

В СССР во времени путешествовали не только герои «Гостьи из будущего», но и персонажи блистательной картины Леонида Гайдая. Фарсовый сюжет, который ни при каких условиях не должен был стать хитом, лег в основу одной из самых смешных, остроумных и запоминающихся советских комедий, каждая фраза из которой давно ушла в народ. Ну и что, что принцип действия машины времени в картине смехотворен, а Бунша и Милославский нарушили, кажется, все правила поведения в прошлом (пресловутый «эффект бабочки»). Главное, что фильм давно стал народным и сердечно любимым, а с фантастикой такое случается нечасто. «Кин-дза-дза!»

Фото: kinopoisk.ru

Три предыдущие картины были основаны на литературном первоисточнике, а вот «Кин-дза-дза!» совершенно оригинальная история, которую Георгий Данелия снял в 1986 году. Удивительное путешествие двух землян на пустынную планету Плюк, изобретательный инопланетный язык из двух слов, причудливые герои и скромные, но впечатляющие спецэффекты – все атрибуты космической фантастики на месте. А еще здесь есть совершенно прекрасный юмор и социальная сатира, которая была актуальна и тогда, и сейчас. Несколько лет назад под руководством Данелия вышел мультипликационный ремейк, который практически не уступает оригиналу. «Солярис»

Фото: kinopoisk.ru