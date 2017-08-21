«Это – мать моих детей»: Полина Диброва стала обладательницей титула «Миссис Россия»

Полина Диброва была участницей от Московской области. Всего в конкурсе соревновались 25 женщин со всех уголков России.

Девушке 28 лет. У нее трое детей. В описании страницы победительницы в Instagram отмечено, что Полина «жена невероятного мужа, мама троих мальчишек, Миссис Россия 2017». День, когда девушка победила, она назвала «по-настоящему добрым днем, в кругу родных и близких».

В конкурсе «Миссис Россия» могут принять участие женщины, которые находятся в официальном браке и у которых есть хотя бы один ребенок.

Дмитрий Дибров в интервью программе «Простые вопросы» осенью 2016 года рассказывал про супругу и их разницу в возрасте. Телеведущий отмечал, что

«Я увидел когда Полину, я понял: «Вот это – всё. Это – мать моих детей». Всё дело только в искренности» – здесь подробнее.

Мы собрали 10 фотографий Полины Дибровой не только с конкурса, где она стала фавориткой, но и из ее семейного альбома.