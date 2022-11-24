24 ноября – День угощения домовых молоком. Чем ещё известна эта дата в истории?

День моржа

24 ноября – международный экологический праздник – День моржа. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в Северном полушарии нашей планеты. В дикой природе моржи живут около 30 лет. Неповоротливые на суше, они очень подвижны в воде. Но большую часть времени эти млекопитающие проводят на берегу, где стараются держаться большими группами – от 10 до нескольких тысяч особей. В природе у моржей всего два естественных врага – полярный медведь и косатка, которые в основном охотятся на детенышей моржей. К сожалению, моржи являются объектом браконьерства и охотничьего промысла. Освоение человеком богатых запасов углеводородов на шельфе Ледовитого океана, развитие навигации – все это тоже ведет к массовой гибели моржей и заставляет защитников природы бить тревогу. Праздник призван привлечь внимание к проблемам тихоокеанских моржей, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих. 24 ноября 1859 года в продаже появилась книга Дарвина «Происхождение видов»

24 ноября 1859 года в продаже появилась книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Свою теорию происхождения видов посредством естественного отбора ученый сформулировал еще в 1838 году, но долгое время Дарвин не решался ее опубликовать. «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» (так полностью называется книга) вышла огромным по тем временам тиражом в 1 250 экземпляров и была раскуплена за день. С этого момента вокруг теории Дарвина кипят нешуточные споры. Вот уже более 160 лет идет борьба мнений: за дарвинизм с одной стороны, и против – с другой. Идеи и открытия Дарвина в переработанном виде формируют фундамент современной синтетической теории эволюции и составляют основу биологии как обеспечивающие логическое объяснение биоразнообразия.

24 ноября 1874 года американец Джозеф Глидден получил патент на современный вариант колючей проволоки. Первоначально изобретение использовалось для создания изгородей вокруг загонов для скота – это был дешевый и эффективный способ ограждения огромных территорий, что дало огромный толчок к развитию пастбищного скотоводства. Но военные вскоре тоже решили применять проволоку в своих целях. Уже через 20 лет в Америке стали производить до 150 тысяч тонн «колючки» в год, а бывший фермер Глидден стал одним из самых богатых людей штата Иллинойс и переехал в Чикаго. День угощения домовых молоком