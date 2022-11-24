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24 ноября – День угощения домовых молоком. Чем ещё известна эта дата в истории?

24 ноября 2022 07:45
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День моржа

24 ноября – День угощения домовых молоком. Чем ещё известна эта дата в истории?-1

24 ноября – международный экологический праздник – День моржа. Эти животные – крупнейшие ластоногие, обитающие в Северном полушарии нашей планеты. В дикой природе моржи живут около 30 лет. Неповоротливые на суше, они очень подвижны в воде. Но большую часть времени эти млекопитающие проводят на берегу, где стараются держаться большими группами – от 10 до нескольких тысяч особей. В природе у моржей всего два естественных врага – полярный медведь и косатка, которые в основном охотятся на детенышей моржей. К сожалению, моржи являются объектом браконьерства и охотничьего промысла. Освоение человеком богатых запасов углеводородов на шельфе Ледовитого океана, развитие навигации – все это тоже ведет к массовой гибели моржей и заставляет защитников природы бить тревогу. Праздник призван привлечь внимание к проблемам тихоокеанских моржей, ведущим к сокращению численности морских млекопитающих.

24 ноября 1859 года в продаже появилась книга Дарвина «Происхождение видов»

24 ноября – День угощения домовых молоком. Чем ещё известна эта дата в истории?-4

24 ноября 1859 года в продаже появилась книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов». Свою теорию происхождения видов посредством естественного отбора ученый сформулировал еще в 1838 году, но долгое время Дарвин не решался ее опубликовать. «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь» (так полностью называется книга) вышла огромным по тем временам тиражом в 1 250 экземпляров и была раскуплена за день. С этого момента вокруг теории Дарвина кипят нешуточные споры. Вот уже более 160 лет идет борьба мнений: за дарвинизм с одной стороны, и против – с другой. Идеи и открытия Дарвина в переработанном виде формируют фундамент современной синтетической теории эволюции и составляют основу биологии как обеспечивающие логическое объяснение биоразнообразия.

24 ноября – День угощения домовых молоком. Чем ещё известна эта дата в истории?-7

24 ноября 1874 года американец Джозеф Глидден получил патент на современный вариант колючей проволоки. Первоначально изобретение использовалось для создания изгородей вокруг загонов для скота – это был дешевый и эффективный способ ограждения огромных территорий, что дало огромный толчок к развитию пастбищного скотоводства. Но военные вскоре тоже решили применять проволоку в своих целях. Уже через 20 лет в Америке стали производить до 150 тысяч тонн «колючки» в год, а бывший фермер Глидден стал одним из самых богатых людей штата Иллинойс и переехал в Чикаго.

День угощения домовых молоком

24 ноября – День угощения домовых молоком. Чем ещё известна эта дата в истории?-10

Сегодня День угощения домовых молоком. О том, что домовые – страшные лакомки и любят молоко, наверняка слышали многие. Но многим ли доводилось угощать своих домовых? Всего-то и нужно поставить красивое блюдечко с угощением возле печки и ласково позвать домового. Если в вашем доме на следующий день посуда заблестит особенно ярко, пыль сама по себе перестанет оседать в труднодоступных местах и станет уютнее, значит, ваше угощение с благодарностью принято!

И пусть этот день запомнится чем-то хорошим!

# История # калейдоскоп # Чарльз Дарвин # Джозеф Глидден # Лена Мельницкая # Фотофакт

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