23 ноября – праздник вставания с той ноги. Чем ещё известен этот день в истории?

Международный день акварели

23 ноября отмечается Международный день акварели. Инициатором его создания является Альфредо Гуати Рохо – выдающийся мексиканский художник-акварелист. Согласно его глубокому убеждению, акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира. Именно благодаря инициативе Рохо современные художники по-новому посмотрели на считавшиеся ранее годными лишь «для детских рисунков» акварельные краски. Акварелью сегодня называют и водяные краски, и технику живописи, и отдельное произведение, выполненное акварельными красками. Акварель позволила художникам выразительно передавать эффекты воздушности и влажности. Основное качество акварели – прозрачность и мягкость красочного слоя. Именно акварелисты с успехом решили задачу, над которой долгие годы бились живописцы – отображение на произведениях дождя. По традиции в Международный день акварели в разных уголках планеты проходят выставки картин художников, которые работают в этой интересной технике живописи.

Свой профессиональный праздник 23 ноября отмечают те, кто помогает людям создать себе идеальный, соответствующий трендам и современному времени образ. Международный день имидж-консультанта в нашей стране еще не стал привычным, но уже находит свою публику. Эта профессия становится все популярнее в современном мире. Ведь настоящие профессионалы помогают тысячам людей быть увереннее в себе, найти свой индивидуальный стиль и раскрыть личность. 23 ноября 1923 года была запатентована электробритва

23 ноября 1923 года в США запатентована электробритва. Автором изобретения стал Джейкоб Шик. Он разработал и запатентовал прибор с полуавтоматической сменой лезвий, а в 1925 году основал компанию для производства. С помощью этого изобретения у мужчин появилась возможность бриться всухую. Принцип работы бритвы оказался очень прост – примерно такой же используется в мясорубке. Позже Шик изобрел первую электрическую бритву, используя подвижные ножи для бритья. Приложив немало усилий, автор смог получить хорошую прибыль от этого изобретения уже к середине 30-х годов XX века. За два года было продано более миллиона штук. Праздник вставания с той ноги