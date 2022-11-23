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23 ноября – праздник вставания с той ноги. Чем ещё известен этот день в истории?

23 ноября 2022 06:47
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Международный день акварели  

23 ноября – праздник вставания с той ноги. Чем ещё известен этот день в истории?-1

23 ноября отмечается Международный день акварели. Инициатором его создания является Альфредо Гуати Рохо – выдающийся мексиканский художник-акварелист. Согласно его глубокому убеждению, акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира. Именно благодаря инициативе Рохо современные художники по-новому посмотрели на считавшиеся ранее годными лишь «для детских рисунков» акварельные краски. Акварелью сегодня называют и водяные краски, и технику живописи, и отдельное произведение, выполненное акварельными красками. Акварель позволила художникам выразительно передавать эффекты воздушности и влажности. Основное качество акварели – прозрачность и мягкость красочного слоя. Именно акварелисты с успехом решили задачу, над которой долгие годы бились живописцы – отображение на произведениях дождя. По традиции в Международный день акварели в разных уголках планеты проходят выставки картин художников, которые работают в этой интересной технике живописи.

23 ноября – праздник вставания с той ноги. Чем ещё известен этот день в истории?-4

Свой профессиональный праздник 23 ноября отмечают те, кто помогает людям создать себе идеальный, соответствующий трендам и современному времени образ. Международный день имидж-консультанта в нашей стране еще не стал привычным, но уже находит свою публику. Эта профессия становится все популярнее в современном мире. Ведь настоящие профессионалы помогают тысячам людей быть увереннее в себе, найти свой индивидуальный стиль и раскрыть личность.

23 ноября 1923 года была запатентована электробритва

23 ноября – праздник вставания с той ноги. Чем ещё известен этот день в истории?-7

23 ноября 1923 года в США запатентована электробритва. Автором изобретения стал Джейкоб Шик. Он разработал и запатентовал прибор с полуавтоматической сменой лезвий, а в 1925 году основал компанию для производства. С помощью этого изобретения у мужчин появилась возможность бриться всухую. Принцип работы бритвы оказался очень прост – примерно такой же используется в мясорубке. Позже Шик изобрел первую электрическую бритву, используя подвижные ножи для бритья. Приложив немало усилий, автор смог получить хорошую прибыль от этого изобретения уже к середине 30-х годов XX века. За два года было продано более миллиона штук.

Праздник вставания с той ноги

23 ноября – праздник вставания с той ноги. Чем ещё известен этот день в истории?-10

Сегодня, 23 ноября, предлагаем вам присоединиться к забавному празднику вставания с той ноги. Кто и когда его придумал? Непонятно. Вставание с нужной ноги обеспечивает радостное настроение и гарантирует успех всем начинаниям грядущего дня. Осталось только понять, какая именно нога у вас та. Но это уже определяйте самостоятельно, лучше всего - опытным путем.

И пусть этот день будет удачным!  

# История # калейдоскоп # Альфредо Гуати Рохо # Джейкоб Шик # Лена Мельницкая # Фотофакт

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