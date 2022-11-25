Сегодня Всемирный день отказа от покупок. Чем ещё известно 25 ноября в истории?

Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Насилие в отношении женщин – глобальная проблема. Она затрагивает женщин вне зависимости от их расы, социального положения или происхождения. До 70 % женщин страдают от насилия на бытовом уровне. Отдельной темой является насилие в семье. Этим вопросом занимается все большее количество правозащитных организаций, которые призывают всех жертв насилия обращаться за помощью, а не терпеть боль и унижение. Каждый год с 25 ноября по 10 декабря, когда отмечается День прав человека, проводятся «16 дней борьбы против насилия в отношении женщин». Это международная кампания по борьбе с насилием на гендерной почве.
155 лет назад, 25 ноября 1867 года, Альфред Нобель запатентовал новую взрывчатую смесь, которую назвал динамитом. Это изобретение произвело настоящую революцию в горнодобывающей промышленности. Благодаря применению новой взрывчатки удалось увеличить объемы добычи полезных ископаемых и существенно обезопасить работу горняков. Взрывчатка Нобеля помогла завершить работу над 15-километровым Готардским тоннелем и Коринфским каналом в Греции. Динамит также использовали при строительстве более 300 мостов и 80 тоннелей. Но практически сразу же преимущества динамита оценили преступники и террористические организации. Все заработанное в основном на динамите и нефти состояние, около 32 миллионов крон, Нобель, умерший в 1896 году, завещал для образования фонда, ежегодно вручающего Нобелевские премии.
Во многих странах ежегодно в эту пятницу, то есть в традиционное время начала рождественских распродаж по всему миру, отмечают Всемирный день отказа от покупок. В этот день магазины получают от 20 до 50 % своей годовой выручки, а в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди. Начиная с 1992 года, когда был впервые отмечен праздник, активисты призывают нас максимально здраво относиться к своим покупкам. В этот день рекомендуют максимально избегать походов в магазины, отправляться за покупками со списком необходимых товаров и исключить внеплановые покупки товаров со скидками или предметов из новых коллекций. Активисты Всемирного дня отказа от покупок пытаются донести до граждан проблемы исчерпанности природных ресурсов. Для производства ненужных товаров затрачиваются огромные резервы недр Земли. День отказа от покупок является частью международного движения против культуры бесполезного потребительства.
Пусть вам этот день запомнится чем-то хорошим!