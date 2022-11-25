Сегодня Всемирный день отказа от покупок. Чем ещё известно 25 ноября в истории?

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Насилие в отношении женщин – глобальная проблема. Она затрагивает женщин вне зависимости от их расы, социального положения или происхождения. До 70 % женщин страдают от насилия на бытовом уровне. Отдельной темой является насилие в семье. Этим вопросом занимается все большее количество правозащитных организаций, которые призывают всех жертв насилия обращаться за помощью, а не терпеть боль и унижение. Каждый год с 25 ноября по 10 декабря, когда отмечается День прав человека, проводятся «16 дней борьбы против насилия в отношении женщин». Это международная кампания по борьбе с насилием на гендерной почве. 25 ноября 1867 года Альфред Нобель запатентовал динамит

155 лет назад, 25 ноября 1867 года, Альфред Нобель запатентовал новую взрывчатую смесь, которую назвал динамитом. Это изобретение произвело настоящую революцию в горнодобывающей промышленности. Благодаря применению новой взрывчатки удалось увеличить объемы добычи полезных ископаемых и существенно обезопасить работу горняков. Взрывчатка Нобеля помогла завершить работу над 15-километровым Готардским тоннелем и Коринфским каналом в Греции. Динамит также использовали при строительстве более 300 мостов и 80 тоннелей. Но практически сразу же преимущества динамита оценили преступники и террористические организации. Все заработанное в основном на динамите и нефти состояние, около 32 миллионов крон, Нобель, умерший в 1896 году, завещал для образования фонда, ежегодно вручающего Нобелевские премии. Всемирный день отказа от покупок