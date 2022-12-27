27 декабря – Международный день противоэпидемической готовности

Сегодня, 27 декабря, Международный день противоэпидемической готовности – это новый праздник, появившийся совсем недавно и буквально на наших глазах. Отмечается он с 2020 года. Поводом для учреждения даты стала новая и беспрецедентная угроза для человечества, с которой мир столкнулся в 2019 году – COVID-19. Новое заболевание, которое не удалось ликвидировать на начальном этапе, привело к объявлению пандемии. Стало очевидно, что мировое сообщество оказалось совершенно не готовым к подобной угрозе. Эпидемия распространилась быстро и привела к тяжелым последствиям. Но теперь мы точно знаем, чем грозят в дальнейшем масштабные эпидемии: фактическим коллапсом систем здравоохранения, вызванным их критической перегрузкой; нарушением работы глобальных производственно-сбытовых цепочек; сильным разрушительным воздействием на экономику государств (в первую очередь под ударом оказываются экономики наиболее бедных и неразвитых стран). Генеральная Ассамблея ООН в день противоэпидемической готовности призывает все страны проводить мероприятия по консолидации усилий в борьбе с пандемией и смягчению ее последствий.

Луи Пастер, основоположник современной микробиологии и иммунологии, родился 200 лет назад, 27 декабря 1822 года, во французском городе Доль. Работы Пастера по оптической асимметрии молекул легли в основу стереохимии. Он открыл природу брожения. Опроверг теорию самозарождения микроорганизмов. Изучил этиологию многих инфекционных заболеваний. Разработал метод профилактической вакцинации против куриной холеры, сибирской язвы, бешенства. Ввел методы асептики и антисептики. В 1888-м создал и возглавил научно-исследовательский институт микробиологии. Прежде чем метод прививок получил полное признание, Пастеру пришлось выдержать нелегкую борьбу. Но результатами его великих открытий весь мир пользуется и по сей день.

Необычный праздник, который отмечают 27 декабря, – День вырезания снежинки из бумаги. Лучше всех этот праздник отметили жители российской Тюмени, которые в 2019 году вырезали 12-метровую бумажную снежинку – самую большую в мире. А вот самая большая настоящая снежинка, когда-либо зафиксированная человеком, диаметром 38 и толщиной 20 сантиметров, выпала в американском городе Форт-Кео в 1887 году. Конечно, вырезание снежинок обретает особый смысл именно зимой, ведь сама природа подталкивает к творчеству.

Вырезайте сегодня снежинки. И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!