Меню на праздничный стол-2023. Что приготовить в год Кролика?
Грядущие 12 месяцев будут годом Черного Водяного Кролика. К празднованию Нового года хозяйки готовятся заранее: продумывают меню, напитки, сервировку. Мы решили упростить эту задачу и рассказать, как правильно оформить новогодний стол, какие блюда обязательно приготовить и нашли несколько праздничных рецептов.
Тотем будущего года – Черный Кролик, хотя в некоторых источниках фигурирует и Черный кот. Так или иначе, оба животные ласковые, нежные, которые любят уют и не сулят никаких потрясений. Отмечать этот Новый год лучше дома: тихо, спокойно, по-семейному, так как оба животных любят домашнюю обстановку и ценят семью, пишет «РИА Новости».
Какие блюда должны быть на столе в Год Кролика?
Все мы знаем, что кролик вегетарианец и питается он только растительной пищей. Поэтому на новогоднем столе обязательно должны быть блюда из овощей, фруктов и зелени. Последнюю можно использовать в салатах, закусках, оформлении блюд. Обязательно должны быть свежая капуста и морковка – их можно добавить в салаты.
Если учитывать пищевые потребности Кота, то он будет не против мяса и рыбы. При выборе напитков нужно знать, что тотемы этого года – аристократичные животные, поэтому крепкие алкогольные напитки могут присутствовать лишь в небольшом количестве, а лучше – только в виде коктейлей. Дополнить новогодний стол нужно шампанским, вином или ликером. Из безалкогольных напитков подходят морсы, соки или травяные чаи.
Что не стоит готовить?
Не стоит готовить блюда из крольчатины и зайчатины, чтобы не обидеть пушистого зверя. Но нужно учесть и предпочтения уходящего Тигра. Астрологи не советуют готовить блюда из мяса крупного рогатого скота. А еще кот и кролик не любят резких запахов, поэтому не нужно увлекаться острыми приправами и чесноком. Кролику также не понравится, если вы будете формировать блюда в виде фигуры зайца.
Рецепты на праздничный стол 2023
Исходя из вышеописанных рекомендаций астрологов, на просторах интернета мы выбрали несколько необычных рецептов. Они должны понравиться Кролику.
Оливье с морепродуктами
Фото: lifestyle.segodnya.ua
Если вы не представляете Новый год без этого салата, обратите внимание на такой необычный рецепт.
Вам понадобится:
– слабосоленая красная рыба – 300 г.
– зеленый горошек – 300 г.
– картофель – 300 г.
– маринованный огурцы – 300 г.
– яйца – 5 шт.
– красная икра – 20 г.
– майонез – 300 г.
Приготовление:
1. Картофель и яйца отварить, очистить.
2. Красную рыбу, отварную картошку, огурцы нарезать кубиками.
3. Добавить зеленый горошек, майонез, сверху украсить икрой.
Картофель, запеченный в духовке со сливками
Это блюдо подойдет для гарнира вместо привычного отварного картофеля или пюре.
Вам понадобится:
– картофель – 1 кг.
– сливки – 600 г.
– чеснок – 2 зубчика.
– соль, перец, специи – по вкусу.
Приготовление:
1. Картофель очистить, нарезать кружочками. Посолить, добавить любимые специи, уложить в форму слоями.
2. Чеснок пропустить через пресс, добавить к картошке. Залить все сливками. Форму накрыть фольгой.
3. Готовить в духовке при температуре 180 градусов минут 40. После убрать фольгу и оставить еще на 10 минут до образования корочки.
Мясо, запеченное с хурмой и яблоками
Вам понадобится:
– свинина – 700 г.
– хурма – 1 шт.
– яблоко – 1 шт.
– лук репчатый – 1 шт.
– мед – 2 ст. л.
– паприка, корица, перец молотый, соль – по вкусу
– масло оливковое – 1 ст. л.
– зелень для подачи
Приготовление:
1. Хурму, яблоко и лук нарезаем дольками.
2. Мясо обжариваем на оливковом масле по 1-2 минуте с каждой стороны.
3. Смешиваем корицу, паприку, перец, соль.
4. Горячую свинину нарезаем параллельными линиями, не доводя нож до самого низа. Снизу кусок должен остаться целым.
5. Натираем мясо приправами.
6. В каждый надрез вкладываем по ломтику хурмы, яблока и лука.
7. Смазываем свинину медом, заворачиваем в фольгу. Запекаем мясо при температуре 180 градусов 60-80 минут. Перед подачей можно посыпать блюдо зеленью.
Зефирный десерт с фруктами
Вам понадобится:
– зефир –100 г.
– жирная сметана – 200 г.
– хурма – 1 шт.
– киви – 1 шт.
– банан – 1 шт.
– орехи грецкие, мята, гранат – для украшения.
Приготовление:
1. Зефир взбить блендером со сметаной до однородности.
2. Фрукты порезать кусочками.
3. Выложить десерт слоями: банан, зефирный крем, киви, крем, хурма, крем, мелко рубленные орехи. Украсить мятой и зернами граната.
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