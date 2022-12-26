Меню на праздничный стол-2023. Что приготовить в год Кролика?

Грядущие 12 месяцев будут годом Черного Водяного Кролика. К празднованию Нового года хозяйки готовятся заранее: продумывают меню, напитки, сервировку. Мы решили упростить эту задачу и рассказать, как правильно оформить новогодний стол, какие блюда обязательно приготовить и нашли несколько праздничных рецептов.

Фото: Pexels

Тотем будущего года – Черный Кролик, хотя в некоторых источниках фигурирует и Черный кот. Так или иначе, оба животные ласковые, нежные, которые любят уют и не сулят никаких потрясений. Отмечать этот Новый год лучше дома: тихо, спокойно, по-семейному, так как оба животных любят домашнюю обстановку и ценят семью, пишет «РИА Новости». Какие блюда должны быть на столе в Год Кролика?

Фото: Pexels

Все мы знаем, что кролик вегетарианец и питается он только растительной пищей. Поэтому на новогоднем столе обязательно должны быть блюда из овощей, фруктов и зелени. Последнюю можно использовать в салатах, закусках, оформлении блюд. Обязательно должны быть свежая капуста и морковка – их можно добавить в салаты.

Фото: Pexels

Если учитывать пищевые потребности Кота, то он будет не против мяса и рыбы. При выборе напитков нужно знать, что тотемы этого года – аристократичные животные, поэтому крепкие алкогольные напитки могут присутствовать лишь в небольшом количестве, а лучше – только в виде коктейлей. Дополнить новогодний стол нужно шампанским, вином или ликером. Из безалкогольных напитков подходят морсы, соки или травяные чаи. Что не стоит готовить?

Фото: gastronom.ru

Не стоит готовить блюда из крольчатины и зайчатины, чтобы не обидеть пушистого зверя. Но нужно учесть и предпочтения уходящего Тигра. Астрологи не советуют готовить блюда из мяса крупного рогатого скота. А еще кот и кролик не любят резких запахов, поэтому не нужно увлекаться острыми приправами и чесноком. Кролику также не понравится, если вы будете формировать блюда в виде фигуры зайца. Рецепты на праздничный стол 2023 Исходя из вышеописанных рекомендаций астрологов, на просторах интернета мы выбрали несколько необычных рецептов. Они должны понравиться Кролику. Оливье с морепродуктами

Фото: lifestyle.segodnya.ua

Если вы не представляете Новый год без этого салата, обратите внимание на такой необычный рецепт. Вам понадобится: – слабосоленая красная рыба – 300 г.

– зеленый горошек – 300 г.

– картофель – 300 г.

– маринованный огурцы – 300 г.

– яйца – 5 шт.

– красная икра – 20 г.

– майонез – 300 г. Приготовление: 1. Картофель и яйца отварить, очистить.

2. Красную рыбу, отварную картошку, огурцы нарезать кубиками.

3. Добавить зеленый горошек, майонез, сверху украсить икрой. Картофель, запеченный в духовке со сливками

Фото: sovkusom.ru

Это блюдо подойдет для гарнира вместо привычного отварного картофеля или пюре. Вам понадобится: – картофель – 1 кг.

– сливки – 600 г.

– чеснок – 2 зубчика.

– соль, перец, специи – по вкусу. Приготовление: 1. Картофель очистить, нарезать кружочками. Посолить, добавить любимые специи, уложить в форму слоями.

2. Чеснок пропустить через пресс, добавить к картошке. Залить все сливками. Форму накрыть фольгой.

3. Готовить в духовке при температуре 180 градусов минут 40. После убрать фольгу и оставить еще на 10 минут до образования корочки. Мясо, запеченное с хурмой и яблоками

Фото: povar.ru

Вам понадобится: – свинина – 700 г.

– хурма – 1 шт.

– яблоко – 1 шт.

– лук репчатый – 1 шт.

– мед – 2 ст. л.

– паприка, корица, перец молотый, соль – по вкусу

– масло оливковое – 1 ст. л.

– зелень для подачи Приготовление: 1. Хурму, яблоко и лук нарезаем дольками.

2. Мясо обжариваем на оливковом масле по 1-2 минуте с каждой стороны.

3. Смешиваем корицу, паприку, перец, соль.

4. Горячую свинину нарезаем параллельными линиями, не доводя нож до самого низа. Снизу кусок должен остаться целым.

5. Натираем мясо приправами.

6. В каждый надрез вкладываем по ломтику хурмы, яблока и лука.

7. Смазываем свинину медом, заворачиваем в фольгу. Запекаем мясо при температуре 180 градусов 60-80 минут. Перед подачей можно посыпать блюдо зеленью. Зефирный десерт с фруктами