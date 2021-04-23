27 апреля будет суперполнолуние. О чём нужно знать, чтобы легко его перенести?

Наверное, многим людям свойственно любоваться Луной. Есть в ней что-то такое таинственное и в то же время очень приятное. Будто смотришь на какую-то загадку, которую однажды сможешь постичь.

Иногда Луна оказывается на значительно меньшем расстоянии от Земли, чем обычно. И если этот момент совпадает с полнолунием, то такое явление называется суперполнолунием. Астропсихолог Елена Осипенко рассказала, какие особенности у него есть.

«Редкое полнолуние произойдёт 27 апреля. Значимое оно потому, что произойдёт в перигее лунной орбиты – на минимальном расстоянии от Земли. И поэтому будет интенсивно влиять на всех нас», – объяснила Осипенко.