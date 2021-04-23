27 апреля будет суперполнолуние. О чём нужно знать, чтобы легко его перенести?
Наверное, многим людям свойственно любоваться Луной. Есть в ней что-то такое таинственное и в то же время очень приятное. Будто смотришь на какую-то загадку, которую однажды сможешь постичь.
Иногда Луна оказывается на значительно меньшем расстоянии от Земли, чем обычно. И если этот момент совпадает с полнолунием, то такое явление называется суперполнолунием. Астропсихолог Елена Осипенко рассказала, какие особенности у него есть.
«Редкое полнолуние произойдёт 27 апреля. Значимое оно потому, что произойдёт в перигее лунной орбиты – на минимальном расстоянии от Земли. И поэтому будет интенсивно влиять на всех нас», – объяснила Осипенко.
Во-первых, в день полнолуния многие люди будут испытывать повышенную эмоциональность. Если человек долгое время что-то замалчивает, чтобы не идти на конфликт, именно 27 апреля он может не выдержать и высказаться.
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Во-вторых, Солнце и Луна находятся в противоположных знаках Зодиака и противостоят друг другу. Солнце – в Тельце, Луна – в Скорпионе. Из-за «конфликта» космических тел у человека может наблюдаться ухудшение самочувствия. Могут повыситься давление, заболеть голова. Однако, по словам астропсихолога, это не появление новой болезни, а лишь обострение старой. Таким образом в день суперполнолуния можно узнать, какие проблемы со здоровьем уже есть.
Каким правилам безопасности нужно следовать 26-28 апреля?
Не стоит злоупотреблять алкоголем. Нужно соблюдать повышенную внимательность за рулём автомобиля и во время перехода проезжей части. Важно приглядывать за детьми, у которых из-за полнолуния может быть повышенная возбудимость.
Если вдруг возникает приступ страха, постарайтесь не усугублять ситуацию волнением ещё и по этому поводу. Если есть возможность просто сесть и подумать над причинами беспокойства – надо ей воспользоваться. Тогда вы сможете лучше понять себя.
Кстати, ранее мы захотели узнать, чем может грозить полнолуние. Вот что на этот счёт думают учёные – здесь подробности.