Мясные консервы. Какие бывают и что важно учесть при выборе?

Разыгрался аппетит? Макароны по-флотски, тосты или бутерброды с мясными консервами – кулинарный лайфхак на скорую руку. Питательная тушенка имеет массу достоинств и прежде чем попасть к нам на стол, она проходит серьезную проверку. Светлана Гордынец, заведующий отделом технологий мясных продуктов Института мясо-молочной промышленности:

Они все соответствуют требованиям санитарных правил и норм, требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, поэтому покупатель может смело идти в магазин и покупать консервы.

Аппетитная баночка просто не может содержать неприятных сюрпризов. Но невнимательные покупатели все же найдут чему удивиться, будь то непривычная консистенция или неожиданные компоненты. Вот почему стоит читать этикетку, где обязательно указана группа тушенки и количественное содержание в ней мясных ингредиентов. Так, например, в мясных консервах их более 60 %, в мясо-растительных от 30 до 60 %, а в растительно-мясных и вовсе от 5 до 30 %. Важно учесть и разную степень измельчения: бывают кусковые, рубленые, фаршевые, паштетные, ветчинные консервы.

Светлана Гордынец:

Там может присутствовать в составе и вода, и растительное сырье, и крупы, лук, специи. Могут содержаться также и стабилизаторы. Они используются для того, чтобы создать определенную структуру. Поэтому все это будет написано на этикетке и все это можно прочитать. Также будет информация по какому нормативному документу изготовлен данный продукт, он может быть изготовлен по ГОСТу, также технические условия.

При этом производитель сам решает, каким документом руководствоваться при изготовлении продукта. Но все данные четко указываются в составе. Ольга Ходорева, заведующий сектором стандартизации и нормирования мясной отрасли Института мясо-молочной промышленности:

При нанесении маркировки на консервы согласно действующему законодательству обязательно являются указания изготовителя продукции, указания информации о составе и о группе продукции, указывают массовую долю мясных ингредиентов в рецептуре. Если сравнивать продукцию, выработанную по ГОСТу на мясо тушеное, массовая доля мясных ингредиентов составляет не менее 97,5 %. В таких же мясных консервах, выработанных по некоторым техническим условиям, массовая доля мясных ингредиентов может составлять не менее 60 %.

Весь производственный процесс создания быстрого перекуса строго контролируется аккредитованными лабораториями: от закладки рецептурной смеси до выходного контроля. Образцы с выявленными дефектами моментально бракуются.