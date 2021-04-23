Как облегчить течение сезонной аллергии? Рассказал врач-иммунолог

Новости России. Что нужно делать, чтобы облегчить течение сезонной аллергии? На этот вопрос ответил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в программе «Жить здорово!».

По словам Продеуса, прежде всего нужно регулярно менять постельное бельё. В нём накапливаются аллергены, которые вызывают слезоточивость, выделения из носа, ощущение удушья и другие симптомы аллергии.

«Обычно наволочку меняют раз в неделю, однако человек с поллинозом [Аллергическая реакция на пыльцу растений – прим. ред.] должен делать это два раза в неделю», – отметил врач-иммунолог.

По словам доктора медицинских наук, желательно покупать гипоаллергенное постельное бельё. Оно обладает более высокой плотностью, благодаря чему препятствует попаданию аллергенов в ткани.

Напоследок профессор добавил, что людям с поллинозом желательно перед сном принять душ, чтобы смыть с себя всевозможные аллергены, часть из которых обычно находится в волосах.