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Как облегчить течение сезонной аллергии? Рассказал врач-иммунолог

23 апреля 2021 06:31
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Новости России. Что нужно делать, чтобы облегчить течение сезонной аллергии? На этот вопрос ответил врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус в программе «Жить здорово!». 

По словам Продеуса, прежде всего нужно регулярно менять постельное бельё. В нём накапливаются аллергены, которые вызывают слезоточивость, выделения из носа, ощущение удушья и другие симптомы аллергии. 

«Обычно наволочку меняют раз в неделю, однако человек с поллинозом [Аллергическая реакция на пыльцу растений – прим. ред.] должен делать это два раза в неделю», – отметил врач-иммунолог. 

По словам доктора медицинских наук, желательно покупать гипоаллергенное постельное бельё. Оно обладает более высокой плотностью, благодаря чему препятствует попаданию аллергенов в ткани. 

Напоследок профессор добавил, что людям с поллинозом желательно перед сном принять душ, чтобы смыть с себя всевозможные аллергены, часть из которых обычно находится в волосах. 

Кстати, ранее мы рассказывали про мужчину, который внезапно начал задыхаться. Лишь через несколько месяцев врачи смогли найти причину недомогания пациента – здесь подробности

# Аллергия # калейдоскоп # Андрей Продеус

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