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Яркий макияж и высокие причёски. Почему красота XVIII века была смертельно опасной?

21 апреля 2021 13:33
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Женщины, жившие в Георгианскую эпоху, делали очень эпатажные прически и яркий макияж, чтобы продемонстрировать богатство и социальное положение. Однако это было очень опасно для здоровья – некоторые из них отравились косметикой и умерли. 

Раскрашенные в белый цвет лица и очень высокие прически были любимы королевской семьей и аристократией конца XVIII века, сообщает Daily Mail. «Вы не могли просто быть богатым, вы должны были выглядеть богатым», – объясняет визажист Лиза Элдридж. – «И чем богаче человек, тем более экстремально он мог выглядеть». 

Яркий макияж и высокие причёски. Почему красота XVIII века была смертельно опасной?-1

Фото: Heritage Images via Getty Images 

Среди первых красавиц того времени была Джорджиана Кавендиш, герцогиня Девонширская, которая славилась своими грацией, элегантностью и красотой, на что повлиял французский двор. 

Не обходилось и без риска. Самая популярная белая краска, которую использовали женщины для макияжа, была сделана из свинца, что иногда приводило к смертельному отравлению. 

К концу века такие экстраординарные проявления считались «опасными», так как народ стал протестовать против очень богатого высшего класса и сверг монархию во Франции. 

Яркий макияж и высокие причёски. Почему красота XVIII века была смертельно опасной?-4

Фото: Getty Images 

Во время визита в Чатсуорт-хаус, фамильное поместье, визажист Элдридж узнала, что у герцогини Девонширской был собственный парикмахер. Стилист, известный как Гилберт, пользовался таким уважением, что зарабатывал больше, чем любой другой сотрудник. Его годовое жалование достигало 140 тысяч долларов в год в современной валюте. Ему давали столько же на дорожные расходы. 

В XVIII веке особенно важным был уход за кожей. В это время повышенное потребление алкоголя и сахара сказывалось на цвете лица, а оспа оставляла у многих шрамы. Возможность покупать мыло и косметику указывала на уровень достатка. То же самое можно было сказать и о волосах. 

Яркий макияж и высокие причёски. Почему красота XVIII века была смертельно опасной?-7

Фото: Getty Images 

Замысловатая прическа показывала, что у вас есть время и персонал. То, что девушка красилась, само по себе превратилось в спектакль. Макияж был настолько важным символом высокого искусства, что жена Георга III, королева Шарлотта, была нарисована перед ее столиком. А королева Мария-Антуанетта приглашала людей, чтобы посмотреть, как она накладывает макияж. 

Фирменным мейкапом того периода было белое лицо. Бледный вид говорил о том, что женщина не работала на улице и была богата, а также это помогало скрыть признаки старения и плохого здоровья. 

Даже те, кто принадлежал к низшему социальному классу, могли общаться и вступать в брак с богачами, если у них были волосы и макияж светской красавицы. 

К 1700-м годам было хорошо известно, что свинец (популярный ингредиент, используемый при создании белой пасты для лица) ядовит, но это не мешало женщинам использовать его. 

Яркий макияж и высокие причёски. Почему красота XVIII века была смертельно опасной?-10

Фото: Daily Mail 

Среди таких была знаменитая ирландская красавица Мария Ковентри, которая вместе со своей сестрой Элизабет Гамильтон смогла выбиться в более высокий социальный класс. Однако девушка стала так зависима от белого свинца и гладкой, безупречной кожи, что умерла от отравления в 28 лет. Эта история стала поучительной для других женщин. 

К концу XVIII века декаданс стал представлять собой все то, что было не принято в обществе. Когда Мария-Антуанетта, известная сторонница показной красоты, потеряла голову на гильотине, такой образ стал не только немодным, но и в прямом смысле опасным. Чрезмерная демонстрация богатства была решительно отвергнута, и Британия начала принимать новый вид красоты – разумный, практичный и сдержанный. 

Кстати, а вы знали, как прихорашивались модницы в салонах СССР? Ответ на этот вопрос можно посмотреть здесь

# Красота # калейдоскоп # Джорджиана Кавендиш # Элизабет Гамильтон # Мария-Антуанетта # Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая # Фотофакт

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