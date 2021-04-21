Яркий макияж и высокие причёски. Почему красота XVIII века была смертельно опасной?

Женщины, жившие в Георгианскую эпоху, делали очень эпатажные прически и яркий макияж, чтобы продемонстрировать богатство и социальное положение. Однако это было очень опасно для здоровья – некоторые из них отравились косметикой и умерли. Раскрашенные в белый цвет лица и очень высокие прически были любимы королевской семьей и аристократией конца XVIII века, сообщает Daily Mail. «Вы не могли просто быть богатым, вы должны были выглядеть богатым», – объясняет визажист Лиза Элдридж. – «И чем богаче человек, тем более экстремально он мог выглядеть».

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Среди первых красавиц того времени была Джорджиана Кавендиш, герцогиня Девонширская, которая славилась своими грацией, элегантностью и красотой, на что повлиял французский двор. Не обходилось и без риска. Самая популярная белая краска, которую использовали женщины для макияжа, была сделана из свинца, что иногда приводило к смертельному отравлению. К концу века такие экстраординарные проявления считались «опасными», так как народ стал протестовать против очень богатого высшего класса и сверг монархию во Франции.

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Во время визита в Чатсуорт-хаус, фамильное поместье, визажист Элдридж узнала, что у герцогини Девонширской был собственный парикмахер. Стилист, известный как Гилберт, пользовался таким уважением, что зарабатывал больше, чем любой другой сотрудник. Его годовое жалование достигало 140 тысяч долларов в год в современной валюте. Ему давали столько же на дорожные расходы. В XVIII веке особенно важным был уход за кожей. В это время повышенное потребление алкоголя и сахара сказывалось на цвете лица, а оспа оставляла у многих шрамы. Возможность покупать мыло и косметику указывала на уровень достатка. То же самое можно было сказать и о волосах.

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Замысловатая прическа показывала, что у вас есть время и персонал. То, что девушка красилась, само по себе превратилось в спектакль. Макияж был настолько важным символом высокого искусства, что жена Георга III, королева Шарлотта, была нарисована перед ее столиком. А королева Мария-Антуанетта приглашала людей, чтобы посмотреть, как она накладывает макияж. Фирменным мейкапом того периода было белое лицо. Бледный вид говорил о том, что женщина не работала на улице и была богата, а также это помогало скрыть признаки старения и плохого здоровья. Даже те, кто принадлежал к низшему социальному классу, могли общаться и вступать в брак с богачами, если у них были волосы и макияж светской красавицы. К 1700-м годам было хорошо известно, что свинец (популярный ингредиент, используемый при создании белой пасты для лица) ядовит, но это не мешало женщинам использовать его.

Фото: Daily Mail