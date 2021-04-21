Яркий макияж и высокие причёски. Почему красота XVIII века была смертельно опасной?
Женщины, жившие в Георгианскую эпоху, делали очень эпатажные прически и яркий макияж, чтобы продемонстрировать богатство и социальное положение. Однако это было очень опасно для здоровья – некоторые из них отравились косметикой и умерли.
Раскрашенные в белый цвет лица и очень высокие прически были любимы королевской семьей и аристократией конца XVIII века, сообщает Daily Mail. «Вы не могли просто быть богатым, вы должны были выглядеть богатым», – объясняет визажист Лиза Элдридж. – «И чем богаче человек, тем более экстремально он мог выглядеть».
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Среди первых красавиц того времени была Джорджиана Кавендиш, герцогиня Девонширская, которая славилась своими грацией, элегантностью и красотой, на что повлиял французский двор.
Не обходилось и без риска. Самая популярная белая краска, которую использовали женщины для макияжа, была сделана из свинца, что иногда приводило к смертельному отравлению.
К концу века такие экстраординарные проявления считались «опасными», так как народ стал протестовать против очень богатого высшего класса и сверг монархию во Франции.
Во время визита в Чатсуорт-хаус, фамильное поместье, визажист Элдридж узнала, что у герцогини Девонширской был собственный парикмахер. Стилист, известный как Гилберт, пользовался таким уважением, что зарабатывал больше, чем любой другой сотрудник. Его годовое жалование достигало 140 тысяч долларов в год в современной валюте. Ему давали столько же на дорожные расходы.
В XVIII веке особенно важным был уход за кожей. В это время повышенное потребление алкоголя и сахара сказывалось на цвете лица, а оспа оставляла у многих шрамы. Возможность покупать мыло и косметику указывала на уровень достатка. То же самое можно было сказать и о волосах.
Замысловатая прическа показывала, что у вас есть время и персонал. То, что девушка красилась, само по себе превратилось в спектакль. Макияж был настолько важным символом высокого искусства, что жена Георга III, королева Шарлотта, была нарисована перед ее столиком. А королева Мария-Антуанетта приглашала людей, чтобы посмотреть, как она накладывает макияж.
Фирменным мейкапом того периода было белое лицо. Бледный вид говорил о том, что женщина не работала на улице и была богата, а также это помогало скрыть признаки старения и плохого здоровья.
Даже те, кто принадлежал к низшему социальному классу, могли общаться и вступать в брак с богачами, если у них были волосы и макияж светской красавицы.
К 1700-м годам было хорошо известно, что свинец (популярный ингредиент, используемый при создании белой пасты для лица) ядовит, но это не мешало женщинам использовать его.
Среди таких была знаменитая ирландская красавица Мария Ковентри, которая вместе со своей сестрой Элизабет Гамильтон смогла выбиться в более высокий социальный класс. Однако девушка стала так зависима от белого свинца и гладкой, безупречной кожи, что умерла от отравления в 28 лет. Эта история стала поучительной для других женщин.
К концу XVIII века декаданс стал представлять собой все то, что было не принято в обществе. Когда Мария-Антуанетта, известная сторонница показной красоты, потеряла голову на гильотине, такой образ стал не только немодным, но и в прямом смысле опасным. Чрезмерная демонстрация богатства была решительно отвергнута, и Британия начала принимать новый вид красоты – разумный, практичный и сдержанный.
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