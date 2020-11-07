«2020-ый был не так уж плох». Вот девять причин, почему люди так считают
2020 год услышал в свой адрес множество нелестных комментариев. Однако не бывает так, чтобы была сплошная чёрная полоса. Хочется в это верить. Пользователи соцсетей тоже так подумали и решили рассказать, что хорошего у них случилось за этот год, объединив свои истории словами «2020-ый был не так уж плох».
«Моя беременная жена и я наконец нашли наш первый дом»,
Фото: reddit.com/user/rchrdp305
«Я купил этого красавца»,
Фото: reddit.com/user/victortanasa
«Моя девушка и я наконец занялись гольфом, как мы и надеялись»,
Фото: reddit.com/user/Metaright
«У нас с женой только что родилась девочка, наша первая»,
Фото: reddit.com/user/Redman1138
Фото: reddit.com/user/Opossumlyinsane
«У меня хотя бы есть ручка и бумага»,
Фото: reddit.com/user/PartyBandos
«Я только что съел кислые конфеты. Было вкусно»
Фото: reddit.com/user/TheAtheistArab87
«Мы пробовали вырастить в штате Айдахо перец шишито, теперь вот жарим его на гриле»,
Фото: reddit.com/user/trueleafmarketseeds
«Мы с женой наконец обручились, и я получил работу своей мечты»,
Фото: reddit.com/user/cringe_master_5000
Ранее мы рассказывали о девочке, для которой 2020 год точно станет запоминающимся в хорошем смысле. Ведь она смогла сходить на свидание своей мечты – подробности здесь.