«2020-ый был не так уж плох». Вот девять причин, почему люди так считают

2020 год услышал в свой адрес множество нелестных комментариев. Однако не бывает так, чтобы была сплошная чёрная полоса. Хочется в это верить. Пользователи соцсетей тоже так подумали и решили рассказать, что хорошего у них случилось за этот год, объединив свои истории словами «2020-ый был не так уж плох».

«Моя беременная жена и я наконец нашли наш первый дом»,