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«2020-ый был не так уж плох». Вот девять причин, почему люди так считают

07 ноября 2020 12:46
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2020 год услышал в свой адрес множество нелестных комментариев. Однако не бывает так, чтобы была сплошная чёрная полоса. Хочется в это верить. Пользователи соцсетей тоже так подумали и решили рассказать, что хорошего у них случилось за этот год, объединив свои истории словами «2020-ый был не так уж плох».

«Моя беременная жена и я наконец нашли наш первый дом»,

«2020-ый был не так уж плох». Вот девять причин, почему люди так считают-1

Фото: reddit.com/user/rchrdp305

«Я купил этого красавца»,

«2020-ый был не так уж плох». Вот девять причин, почему люди так считают-4

Фото: reddit.com/user/victortanasa

«Моя девушка и я наконец занялись гольфом, как мы и надеялись»,

«2020-ый был не так уж плох». Вот девять причин, почему люди так считают-7

Фото: reddit.com/user/Metaright

«У нас с женой только что родилась девочка, наша первая»,

«2020-ый был не так уж плох». Вот девять причин, почему люди так считают-10

Фото: reddit.com/user/Redman1138

«Я встретил и удочерил эту бывшую дикую девочку, познакомьтесь с Наначи»,

Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу 

«2020-ый был не так уж плох». Вот девять причин, почему люди так считают-13

Фото: reddit.com/user/Opossumlyinsane

«У меня хотя бы есть ручка и бумага»,

«2020-ый был не так уж плох». Вот девять причин, почему люди так считают-16

Фото: reddit.com/user/PartyBandos

«Я только что съел кислые конфеты. Было вкусно»

«2020-ый был не так уж плох». Вот девять причин, почему люди так считают-19

Фото: reddit.com/user/TheAtheistArab87

«Мы пробовали вырастить в штате Айдахо перец шишито, теперь вот жарим его на гриле»,

«2020-ый был не так уж плох». Вот девять причин, почему люди так считают-22

Фото: reddit.com/user/trueleafmarketseeds

«Мы с женой наконец обручились, и я получил работу своей мечты»,

«2020-ый был не так уж плох». Вот девять причин, почему люди так считают-25

Фото: reddit.com/user/cringe_master_5000

Ранее мы рассказывали о девочке, для которой 2020 год точно станет запоминающимся в хорошем смысле. Ведь она смогла сходить на свидание своей мечты – подробности здесь.

# Необычное # калейдоскоп # Фотофакт

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