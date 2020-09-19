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Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу

19 сентября 2020 12:56
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В мире есть множество самых разных высказываний. В их числе следующее: «Будет и на моей улице праздник». Зачастую этого праздника приходится ждать очень долго, но зато когда тот самый удачный день наступает – его просто невозможно забыть. Вот несколько примеров, когда людям словно лепрекон руку пожал.

Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу -1

Фото: pikabu.ru / Rockamora

«Просыпаюсь с утра, собираюсь на работу, уже надо выходить, по карманам хлоп-хлоп... кошелька нет. А я его практически не выкладываю. Паникую. Переворачиваю весь дом по три раза. Нет. Помню, в последний раз выходил часов в 9 вечера с собакой и покупал домой какую-то мелочь в ближайшем магазине. Выбегаю на улицу, пробегаю по пути вчерашней прогулки... Лежит. Очень заметный, рядом с тротуаром. Открываю – всё на месте. Три банковские карты, немного налички и мелочь».

Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение

Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу -3

Фото: pikabu.ru / Klayton91

«Этот парень только что выиграл миллион долларов».

Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу -5

Фото: pikabu.ru / nikom1

Женщина уронила в воду обручальное кольцо стоимостью 5 тысяч долларов. Водолаз нашёл его и вернул.

Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу -7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Merman Mike

Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу -9

Фото: pikabu.ru

Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу -11

Фото: pikabu.ru / smalldazzy

Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу -13

Фото: pikabu.ru / ProkaZa

Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу -15

Фото: pikabu.ru / guitarboy2601

Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу -17

Фото: pikabu.ru / MasterDenn

Кстати, ранее мы показывали девять красивых и необычных фотографий. Вся их магия заключается в длинной выдержке (подробнее здесь).

# Необычное

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