Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу
В мире есть множество самых разных высказываний. В их числе следующее: «Будет и на моей улице праздник». Зачастую этого праздника приходится ждать очень долго, но зато когда тот самый удачный день наступает – его просто невозможно забыть. Вот несколько примеров, когда людям словно лепрекон руку пожал.
Фото: pikabu.ru / Rockamora
«Просыпаюсь с утра, собираюсь на работу, уже надо выходить, по карманам хлоп-хлоп... кошелька нет. А я его практически не выкладываю. Паникую. Переворачиваю весь дом по три раза. Нет. Помню, в последний раз выходил часов в 9 вечера с собакой и покупал домой какую-то мелочь в ближайшем магазине. Выбегаю на улицу, пробегаю по пути вчерашней прогулки... Лежит. Очень заметный, рядом с тротуаром. Открываю – всё на месте. Три банковские карты, немного налички и мелочь».
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Фото: pikabu.ru / Klayton91
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Фото: pikabu.ru / nikom1
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Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Merman Mike
Фото: pikabu.ru / smalldazzy
Фото: pikabu.ru / ProkaZa
Фото: pikabu.ru / guitarboy2601
Фото: pikabu.ru / MasterDenn
Кстати, ранее мы показывали девять красивых и необычных фотографий. Вся их магия заключается в длинной выдержке (подробнее здесь).