Когда дождался праздника на своей улице. Девять фотографий, которые буквально излучают удачу

В мире есть множество самых разных высказываний. В их числе следующее: «Будет и на моей улице праздник». Зачастую этого праздника приходится ждать очень долго, но зато когда тот самый удачный день наступает – его просто невозможно забыть. Вот несколько примеров, когда людям словно лепрекон руку пожал.

Фото: pikabu.ru / Rockamora

«Просыпаюсь с утра, собираюсь на работу, уже надо выходить, по карманам хлоп-хлоп... кошелька нет. А я его практически не выкладываю. Паникую. Переворачиваю весь дом по три раза. Нет. Помню, в последний раз выходил часов в 9 вечера с собакой и покупал домой какую-то мелочь в ближайшем магазине. Выбегаю на улицу, пробегаю по пути вчерашней прогулки... Лежит. Очень заметный, рядом с тротуаром. Открываю – всё на месте. Три банковские карты, немного налички и мелочь».

Счастье в мелочах. Семь фото, которые поднимут вам настроение