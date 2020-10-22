Девочка увидела возле дома любовь всей жизни. Родители разрешили сходить на свидание, но только один раз

Школьница рассказала о любви всей своей жизни в письме одному популярному телешоу. И девочке устроили встречу с её героем. Как сообщает Kotaku, все свои 13 лет Сейра Ватанабе из японской префектуры Хиого любила Годзиллу. У девочки есть масса фигурок с её любимым монстром, и она даже научилась подражать рычанию своего героя.

Фото: Kotaku / Tantei! Knight Scoop

В один из дней Ватанабе решила испытать удачу и написала в телешоу, которое занимается тем, что исполняет небольшие мечты своих телезрителей. «Моя любовь настолько велика, что я хотела бы выйти замуж за Годзиллу», – говорилось в сообщении девочки.

Фото: Kotaku / Tantei! Knight Scoop

С тех пор прошло некоторое время и, возможно, Сейра сама уже забыла о своей просьбе, когда возле её дома появился человек в костюме Годзиллы. От радости девочка примерно на минуту потеряла дар речи и могла только восторженно пищать.

Фото: Kotaku / Tantei! Knight Scoop

Подождав, когда Ватанабе придёт в себя, Годзилла пригласил её на свидание. Родители разрешили дочке сходить, но только под присмотром дедушки. Захватив перекус, девочка пошла на свидание.

Фото: Kotaku / Tantei! Knight Scoop

Пара посетила музей Годзиллы, прогулялась по городу, устроила пикник. Завершилось свидание на пляже. На фоне заката решительная школьница попросила Годзиллу жениться на ней и смиренно приняла отказ.

Фото: Kotaku / Tantei! Knight Scoop