Прямой эфир

Девочка увидела возле дома любовь всей жизни. Родители разрешили сходить на свидание, но только один раз

22 октября 2020 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Школьница рассказала о любви всей своей жизни в письме одному популярному телешоу. И девочке устроили встречу с её героем.

Как сообщает Kotaku, все свои 13 лет Сейра Ватанабе из японской префектуры Хиого любила Годзиллу. У девочки есть масса фигурок с её любимым монстром, и она даже научилась подражать рычанию своего героя.

Девочка увидела возле дома любовь всей жизни. Родители разрешили сходить на свидание, но только один раз -1

Фото: Kotaku / Tantei! Knight Scoop 

В один из дней Ватанабе решила испытать удачу и написала в телешоу, которое занимается тем, что исполняет небольшие мечты своих телезрителей.

«Моя любовь настолько велика, что я хотела бы выйти замуж за Годзиллу», – говорилось в сообщении девочки.

Девочка увидела возле дома любовь всей жизни. Родители разрешили сходить на свидание, но только один раз -4

Фото: Kotaku / Tantei! Knight Scoop 

С тех пор прошло некоторое время и, возможно, Сейра сама уже забыла о своей просьбе, когда возле её дома появился человек в костюме Годзиллы. От радости девочка примерно на минуту потеряла дар речи и могла только восторженно пищать.

Девочка увидела возле дома любовь всей жизни. Родители разрешили сходить на свидание, но только один раз -7

Фото: Kotaku / Tantei! Knight Scoop 

Подождав, когда Ватанабе придёт в себя, Годзилла пригласил её на свидание. Родители разрешили дочке сходить, но только под присмотром дедушки. Захватив перекус, девочка пошла на свидание.

Девочка увидела возле дома любовь всей жизни. Родители разрешили сходить на свидание, но только один раз -10

Фото: Kotaku / Tantei! Knight Scoop 

Пара посетила музей Годзиллы, прогулялась по городу, устроила пикник. Завершилось свидание на пляже. На фоне заката решительная школьница попросила Годзиллу жениться на ней и смиренно приняла отказ.

Девочка увидела возле дома любовь всей жизни. Родители разрешили сходить на свидание, но только один раз -13

Фото: Kotaku / Tantei! Knight Scoop 

Кстати, Годзилла может осчастливить не только Сейру. Ранее мы рассказывали о парне, лучшим другом которого является этот монстр. И друзья отлично проводят время вместе – здесь подробнее.

# Необычное # калейдоскоп # Сейра Ватанабе # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
70-летняя Анна Винтур рассталась с мужем после 20 лет отношений
22 октября 2020 13:35

70-летняя Анна Винтур рассталась с мужем после 20 лет отношений

Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий
22 октября 2020 12:48

Как девушки старались стать красивее в 20 веке? Девять интересных фотографий

Как почистить серебряные изделия при помощи подручных средств? Эти 5 простых способов помогут
22 октября 2020 11:05

Как почистить серебряные изделия при помощи подручных средств? Эти 5 простых способов помогут