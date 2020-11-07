Мужчина рассказал о проблеме, но люди умиляются. Ведь он в своей жизни всё правильно сделал

Пользователь Reddit под ником Danthoms объяснил , что он живёт в доме с десятью комнатами. Однако побыть одному ему не удаётся. Мужчина постоянно находится в компании супруги и 3-4 детей.

Мужчина поделился проблемой, с которой регулярно сталкивается. Но пользователи соцсетей считают, что это вовсе не проблема.

Комментаторы отметили, что это означает только одно – автор публикации всё в жизни сделал правильно. Ведь он живёт в большом доме и у него есть большая семья, которая с радостью проводит с ним время. Также пользователи ресурса попросили Danthoms рассказать немного больше о себе. Мужчина согласился.

Сейчас автору снимка 39 лет. Примерно два года назад он встретил женщину своей мечты. Через год и один день пара поженилась. Мужчина стал воспитывать трёх детей жены. Через три месяца после свадьбы супруги купили трёхэтажный дом, а ещё через три месяца у них родился ребёнок. Danthoms считает, что у него прекрасная жизнь, и о большем он даже мечтать не может.