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Мужчина рассказал о проблеме, но люди умиляются. Ведь он в своей жизни всё правильно сделал

07 ноября 2020 11:57
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Мужчина поделился проблемой, с которой регулярно сталкивается. Но пользователи соцсетей считают, что это вовсе не проблема.

Пользователь Reddit под ником Danthoms объяснил, что он живёт в доме с десятью комнатами. Однако побыть одному ему не удаётся. Мужчина постоянно находится в компании супруги и 3-4 детей.

Мужчина рассказал о проблеме, но люди умиляются. Ведь он в своей жизни всё правильно сделал -1

Фото: reddit.com/user/danthoms 

Комментаторы отметили, что это означает только одно – автор публикации всё в жизни сделал правильно. Ведь он живёт в большом доме и у него есть большая семья, которая с радостью проводит с ним время. Также пользователи ресурса попросили Danthoms рассказать немного больше о себе. Мужчина согласился.

Сейчас автору снимка 39 лет. Примерно два года назад он встретил женщину своей мечты. Через год и один день пара поженилась. Мужчина стал воспитывать трёх детей жены. Через три месяца после свадьбы супруги купили трёхэтажный дом, а ещё через три месяца у них родился ребёнок. Danthoms считает, что у него прекрасная жизнь, и о большем он даже мечтать не может.

Кстати, месяцем ранее мы рассказывали о другом счастливчике. Девушка исполнила мечту парня и довела его до слёз – здесь подробнее.

# Брак и семья # калейдоскоп # Фотофакт

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