Хотите размять мозг? Семь вопросов с подвохом, для решения которых нужна только логика

Кто не любит время от времени решить парочку сложных головоломок? Бывает, что надоедает буквально всё, но мучительно хочется чем-то себя занять. Так почему бы тогда не размять мозг? Вот семь сложных загадок, для решения которых не нужны какие-то специальные знания, только логика.

1. Стакан наполовину полон или наполовину пуст?

2. Что можно завязать, но невозможно развязать?

3. Человек может быть дома без головы, как такое возможно?

4. Какой камень нельзя найти в реке?

5. В каком слове три «г» и три «я»?

6. Семь сестёр находятся на даче. Первая смотрит телевизор, вторая читает книгу, третья играет в шахматы, четвёртая ухаживает за растениями, пятая готовит обед, шестая занимается вязанием. Что делает седьмая сестра?

7. Перед каким человеком даже короли снимают корону?