Прямой эфир

Хотите размять мозг? Семь вопросов с подвохом, для решения которых нужна только логика

07 ноября 2020 11:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кто не любит время от времени решить парочку сложных головоломок? Бывает, что надоедает буквально всё, но мучительно хочется чем-то себя занять. Так почему бы тогда не размять мозг? Вот семь сложных загадок, для решения которых не нужны какие-то специальные знания, только логика.

1. Стакан наполовину полон или наполовину пуст?

2. Что можно завязать, но невозможно развязать?

3. Человек может быть дома без головы, как такое возможно?

4. Какой камень нельзя найти в реке?

5. В каком слове три «г» и три «я»?

6. Семь сестёр находятся на даче. Первая смотрит телевизор, вторая читает книгу, третья играет в шахматы, четвёртая ухаживает за растениями, пятая готовит обед, шестая занимается вязанием. Что делает седьмая сестра?

7. Перед каким человеком даже короли снимают корону?

Хотите размять мозг? Семь вопросов с подвохом, для решения которых нужна только логика -1

Фото: pixabay.com 

Ответы:

1. Если изначально стакан заполнили водой до краёв, а потом половину вылили — стакан наполовину пуст. Если стакан был пуст, а затем его наполовину заполнили водой — наполовину полон. Но есть и подвох: на планете Земля стакан всегда полон, ведь он наполнен хотя бы воздухом. Теоретически, абсолютно пустым стакан может быть в вакууме.

2. Разговор.

3. Человек выглядывает в форточку – его голова находится на улице, а не дома.

4. Сухой.

5. Тригонометрия.

6. Играет в шахматы с третьей сестрой, ведь это игра для двух человек.

7. Перед парикмахером.

Кстати, ранее мы собрали ещё семь сложных вопросов. Если хотите продолжить решать головоломки – читайте далее.

# Интеллектуальные игры # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Том Холланд показал первое фото со съёмок «Человека паука 3»
07 ноября 2020 10:28

Том Холланд показал первое фото со съёмок «Человека паука 3»

«Отныне я буду заниматься своими делами». Отец хотел помочь сыну с математикой, но не смог
07 ноября 2020 09:15

«Отныне я буду заниматься своими делами». Отец хотел помочь сыну с математикой, но не смог

Парня не брали на работу, поэтому он отправился трудиться в шахту. И жизнь мужчины в один миг стала сказкой
07 ноября 2020 08:17

Парня не брали на работу, поэтому он отправился трудиться в шахту. И жизнь мужчины в один миг стала сказкой