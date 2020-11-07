Том Холланд показал первое фото со съёмок «Человека паука 3»

Британский актёр Том Холланд опубликовал на своей странице в Instagram фото со съёмок продолжения фильма «Человек-паук: Вдали от дома».

Несмотря на серьёзность ситуации, пользователи соцсети не смогли сдержать улыбок. Также комментаторы добавили, что с нетерпением ждут выхода третьей части фильма, но здоровье съёмочной группы – прежде всего.

Напомним, в августе 2019 года в результате неудавшихся переговоров между Sony Pictures и Marvel Studios выход третьей части фильма про Человека паука с Холландом в главной роли был под вопросом. Однако фанаты кинокартины и Том смогли исправить эту ситуацию.