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Том Холланд показал первое фото со съёмок «Человека паука 3»

07 ноября 2020 10:28
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Британский актёр Том Холланд опубликовал на своей странице в Instagram фото со съёмок продолжения фильма «Человек-паук: Вдали от дома».

«Вы носите одну маску, я ношу две», – написал артист.

Том Холланд показал первое фото со съёмок «Человека паука 3»-1

Фото: instagram.com/tomholland2013 

Несмотря на серьёзность ситуации, пользователи соцсети не смогли сдержать улыбок. Также комментаторы добавили, что с нетерпением ждут выхода третьей части фильма, но здоровье съёмочной группы – прежде всего.

Напомним, в августе 2019 года в результате неудавшихся переговоров между Sony Pictures и Marvel Studios выход третьей части фильма про Человека паука с Холландом в главной роли был под вопросом. Однако фанаты кинокартины и Том смогли исправить эту ситуацию.

Актёр даже расплакался во время телефонного разговора с генеральным директором The Walt Disney – здесь подробности.

# Кино # калейдоскоп # Том Холланд # Фотофакт

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