В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями

Новости Финляндии. В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» в ночь на 29 сентября победила девушка с русскими корнями. Как сообщает газета Ilta-Sanomat, после победы 23-летней Алины Воронковой появились протесты, поскольку хотя мать девушки принадлежит к этносу финнов-ингерманландцев, её отец из России.

Фото: instagram.com/alinavoronkova_

Однако протестующим возразили. Если юная леди родилась в Финляндии, выросла в Финляндии и является гражданкой Финляндии, то почему она не может быть «Мисс Финляндия»?

Фото: instagram.com/alinavoronkova_

Также негодующим комментаторам сказали, что лучшего представителя страны и вообразить сложно. Воронкову называют смелой, искренней и свободно общающейся с людьми разных национальностей. После своей победы Алина радостно рассказала в Instagram, что три года шла к своей цели.

Фото: instagram.com/alinavoronkova_

««Мисс Финляндия-2018»! Мечты сбываются! Сильная вера в себя и в мои сильные стороны, а также желание добиться своего побуждали меня идти к мечте. Сегодня, 29.09 случилось нечто удивительное, когда называя новую мисс озвучили мой номер. У меня не хватит слов описать счастье и благодарность. Спасибо», – написала Воронкова.

Фото: instagram.com/alinavoronkova_