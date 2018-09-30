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В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями

30 сентября 2018 13:53
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Новости Финляндии. В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» в ночь на 29 сентября победила девушка с русскими корнями.  

Как сообщает газета Ilta-Sanomat, после победы 23-летней Алины Воронковой появились протесты, поскольку хотя мать девушки принадлежит к этносу финнов-ингерманландцев, её отец из России.  

В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями-1

Фото: instagram.com/alinavoronkova_  

Однако протестующим возразили. Если юная леди родилась в Финляндии, выросла в Финляндии и является гражданкой Финляндии, то почему она не может быть «Мисс Финляндия»?  

В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями-4

Фото: instagram.com/alinavoronkova_  

Также негодующим комментаторам сказали, что лучшего представителя страны и вообразить сложно. Воронкову называют смелой, искренней и свободно общающейся с людьми разных национальностей.  

После своей победы Алина радостно рассказала в Instagram, что три года шла к своей цели.  

В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями-7

Фото: instagram.com/alinavoronkova_  

««Мисс Финляндия-2018»! Мечты сбываются! Сильная вера в себя и в мои сильные стороны, а также желание добиться своего побуждали меня идти к мечте. Сегодня, 29.09 случилось нечто удивительное, когда называя новую мисс озвучили мой номер. У меня не хватит слов описать счастье и благодарность. Спасибо», – написала Воронкова.  

В конкурсе «Мисс Финляндия – 2018» победила девушка с русскими корнями-10

Фото: instagram.com/alinavoronkova_  

Теперь Алина будет представлять страну в конкурсе «Мисс Вселенная – 2018». К слову, от России выступать будет Юлия Полячихина из Чувашской Республики.  

Беларусь на конкурсе «Мисс Вселенная – 2018» представит Мария Василевич – подробнее здесь.  

# Конкурс красоты # калейдоскоп # Алина Воронкова

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