Редкий случай: студент сфотографировал чих оленя-альбиноса

Новости Великобритании. 19-летний студент сделал редчайшую фотографию чихания оленя-альбиноса.

Как сообщает BBC News, 26 сентября Обан ван Ши поехал на мотоцикле в заповедник Брадгейт-парк в Лестерши. Парень захватил с собой цифровой фотоаппарат и несколько объективов.

По словам Обана, он обратил внимание на отошедшего от стада белого оленя. После этого молодой человек подкрался к животному на расстояние около 10 метров, а затем нажал на спусковую кнопку фотоаппарата. И в этот момент парнокопытное чихнуло. Ван Ши сказал, что заметил чих только дома, когда собрался редактировать снимки.