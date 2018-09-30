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Больше тонны: американец вырастил самую большую тыкву в истории страны

30 сентября 2018 10:11
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Новости США. Житель Нью-Гэмпшира Стив Геддес вырастил самую большую тыкву в истории США.  

Как сообщается в соцсетях, вес овоща составил 2528 фунтов (1146,7 кг). Геддес продемонстрировал своё растение на ярмарке Дирфилда. Там тыкву взвесили, и она оказалась самой тяжёлой. Стив получил первое место и шесть тысяч долларов.  

В Великобритании мужчина вырастил огурец длиной 130 сантиметров  

Больше тонны: американец вырастил самую большую тыкву в истории страны-1

Фото: twitter.com/HenrySwenson  

Уточняется, что эта тыква – самая большая из выращенных на территории США. Предыдущий рекорд Америки был установлен жителем города Самнер штата Вашингтон в 2017. Масса того растения составила 2363 фунта (1071,8 кг).  

Больше тонны: американец вырастил самую большую тыкву в истории страны-4

Фото: twitter.com/HenrySwenson  

Что касается мирового рекорда, то его установил бельгиец Матиас Вилемийнс в 2016 году. По имеющимся сведениям, масса тыквы Вилемийнса составила 2624,6 фунтов (1190,5 кг).  

Больше тонны: американец вырастил самую большую тыкву в истории страны-7

Фото: twitter.com/HenrySwenson  

Летом 2018 года житель Гродно вырастил 400-килограммовую тыкву.  

«Она каждый день прибавляла – и это был верх эмоций!» (подробнее здесь).  

# Рекорды # калейдоскоп # Стив Геддес # Матиас Вилемийнс

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