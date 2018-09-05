Прямой эфир

16-летний Даниил Мурашковский из Минска прошел в «Танцы» и рассказал о себе и проекте

05 сентября 2018 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минчанин Даниил Мурашковский принял участие в кастинге шоу «Танцы» в Нижнем Новгороде, где судьи оценили его номер. Молодой танцор продолжил свое участие в проекте, услышав долгожданное «Ты в «Танцах».

Даниилу – 16 лет. В комментарии ctv.by он рассказал, что занимается танцами примерно с 10 лет. В центр современной хореографии SmartDance, в котором начался танцевальный путь Даниила, он сначала пришел, чтобы просто научиться двигаться. Но вскоре мальчик стал заниматься танцами профессионально.

16-летний Даниил Мурашковский из Минска прошел в «Танцы» и рассказал о себе и проекте-1

Фото из личного архива Даниила Мурашковского

Со своим педагогом – Александрой Буяльской – Даниил начал осваивать разные танцевальные стили. Но больше всего его привлекли модерн и контемпорари.

Даниил рассказывает, что ему хотелось бы связать свою дальнейшую жизнь с танцами. «Да, да и еще раз да, я безумно хочу, чтобы это было моей карьерой».

16-летний Даниил Мурашковский из Минска прошел в «Танцы» и рассказал о себе и проекте-4

Фото из личного архива Даниила Мурашковского

Молодой человек отмечет, что он сделает все, чтобы танцы не были для него только временным увлечением.

Даниил Мурашковский:
Думаю ли я об этом? Не особо, просто делаю то, что нравится. Нет времени думать. Нужно делать.

Танцор отмечает, что он сейчас находится в начале большого пути.

16-летний Даниил Мурашковский из Минска прошел в «Танцы» и рассказал о себе и проекте-7

Фото из личного архива Даниила Мурашковского

Даниил рассказал, что раньше не был ярым фанатом шоу «Танцы», но в четвертом сезоне ему понравились танцоры из Минска – Юлия Косьмина и Дима Бончинче, а также Ильдар Гайнутдинов.

Выбор наставника на проекте молодой танцор называет самым сложным вопросом.

Даниил Мурашковский:
Про наставников – самый сложный вопрос, всегда его боялся и не знал, как на него отвечать. Я так до конца и не определился. У каждого наставника свои фишки, у каждого в команде крутые хореографы, с которыми хочется поработать.

16-летний Даниил Мурашковский из Минска прошел в «Танцы» и рассказал о себе и проекте-10

Фото: instagram.com/tntancy

Пятый сезон шоу «Танцы» стартовал в конце августа. Впервые за эти сезоны в проекте будет три наставника – Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова.

«В танце люди проявляются, как ни в чём другом»: большое интервью с хореографом Егором Дружининым (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Даниил Мурашковский

Другие новости рубрики

Все новости
«Спойлеры». Юлия Меньшова раскрыла подробности продолжения сериала «Между нами девочками»
05 сентября 2018 10:06

«Спойлеры». Юлия Меньшова раскрыла подробности продолжения сериала «Между нами девочками»

Полёт вместе с аистами. Как птицы готовятся улетать на зимовку в тёплые страны
05 сентября 2018 08:58

Полёт вместе с аистами. Как птицы готовятся улетать на зимовку в тёплые страны

Кому стоит следить за здоровьем, а кому пора на отдых? Гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь
04 сентября 2018 14:16

Кому стоит следить за здоровьем, а кому пора на отдых? Гороскоп для всех знаков Зодиака на сентябрь