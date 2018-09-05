16-летний Даниил Мурашковский из Минска прошел в «Танцы» и рассказал о себе и проекте

Новости Беларуси. Минчанин Даниил Мурашковский принял участие в кастинге шоу «Танцы» в Нижнем Новгороде, где судьи оценили его номер. Молодой танцор продолжил свое участие в проекте, услышав долгожданное «Ты в «Танцах». Даниилу – 16 лет. В комментарии ctv.by он рассказал, что занимается танцами примерно с 10 лет. В центр современной хореографии SmartDance, в котором начался танцевальный путь Даниила, он сначала пришел, чтобы просто научиться двигаться. Но вскоре мальчик стал заниматься танцами профессионально.

Фото из личного архива Даниила Мурашковского

Со своим педагогом – Александрой Буяльской – Даниил начал осваивать разные танцевальные стили. Но больше всего его привлекли модерн и контемпорари. Даниил рассказывает, что ему хотелось бы связать свою дальнейшую жизнь с танцами. «Да, да и еще раз да, я безумно хочу, чтобы это было моей карьерой».

Фото из личного архива Даниила Мурашковского

Молодой человек отмечет, что он сделает все, чтобы танцы не были для него только временным увлечением. Даниил Мурашковский:

Думаю ли я об этом? Не особо, просто делаю то, что нравится. Нет времени думать. Нужно делать. Танцор отмечает, что он сейчас находится в начале большого пути.

Фото из личного архива Даниила Мурашковского

Даниил рассказал, что раньше не был ярым фанатом шоу «Танцы», но в четвертом сезоне ему понравились танцоры из Минска – Юлия Косьмина и Дима Бончинче, а также Ильдар Гайнутдинов. Выбор наставника на проекте молодой танцор называет самым сложным вопросом. Даниил Мурашковский:

Про наставников – самый сложный вопрос, всегда его боялся и не знал, как на него отвечать. Я так до конца и не определился. У каждого наставника свои фишки, у каждого в команде крутые хореографы, с которыми хочется поработать.

Фото: instagram.com/tntancy