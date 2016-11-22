Дружинин о шоу «Танцы»: «Для нашего проекта понятие «модность» – не пустой звук»

Егор Дружинин, хореограф и наставник популярного телевизионного проекта «Танцы» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Егор Владиславович, я не очень большой специалист в танце, но я, когда увидел Ваш проект, я понял, что что-то в жизни пропустил. Что танец так развился, что сравниться могут только, наверное, технические новшества, которые каждый день входят в нашу жизнь. Скажите, по-Вашему, откуда берутся все эти новые приёмы, новые движения. Из видео, из кино? Или это, всё-таки, такой новый культурный пласт или фольклор?

Егор Дружинин:

Я могу сказать только одно: что для нашего проекта понятие «модность» – это не пустой звук, мы пытаемся оставаться в тренде.

И всё больше и больше в танец входит режиссура, потому что просто выйти на сцену и великолепно станцевать – для этого нужна другая аудитория. Та аудитория, которая ценит исключительно танец и ничего больше. Для этого есть специальные другие проекты, есть фестивали, телевизионные проекты на канале «Культура», например. Даже они, в том числе, экспериментируют.

Экспериментируют с видео, декорационными элементами, мэппингом и так далее.

Что касается нас, то у нас есть такая счастливая возможность частенько эти эксперименты реализовывать, претворять их в жизнь. И за это, конечно, спасибо продюсерам.