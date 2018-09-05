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«Спойлеры». Юлия Меньшова раскрыла подробности продолжения сериала «Между нами девочками»

05 сентября 2018 10:06
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Новости России. Актриса Юлия Меньшова рассказала подробности нового сезона сериала «Между нами девочками» и назвала приблизительное время, когда проект выйдет на экраны.

Информацию и кадры со съемок продолжения телесериала звезда сериала опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках героине Юлии Меньшовой делают УЗИ. Актриса пошутила, что некоторые подписчики на ее недавних фото «переживали» за ее животик.

Юлия Меньшова:
Обожаю такие фотографии со съемок: люди в кадре рвут сердца и заливаются слезами умиления, а за кадром «покерфейс» съемочной группы или вот даже мебель двигают.

«Спойлеры». Юлия Меньшова раскрыла подробности продолжения сериала «Между нами девочками» -1

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Также актриса рассказала, когда ждать сериал на экранах. По ее словам, съемки еще продолжаются, поэтому первые серии поклонники смогут увидеть «не раньше Нового года». Ранее актриса шутила, что премьеру невозможно будет ускорить вопросами «когда же».

«Спойлеры». Юлия Меньшова раскрыла подробности продолжения сериала «Между нами девочками» -4

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Юлия Меньшова поблагодарила поклонников сериала «Между нами девочками» за любовь и нетерпение и отметила, что зрителей ждут сюрпризы.

«Спойлеры». Юлия Меньшова раскрыла подробности продолжения сериала «Между нами девочками» -7

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Также актриса опубликовала фото ее героини – Елены Николаевны – и ее возлюбленного – Левандовского, которых, судя по кадрам, ожидает прибавление в семействе. Снимки со съемок актриса назвала «спойлерами».

Герой Левандовского – актер Александр Никитин – отмечает, что зрительское «ожидание будет вознаграждено».

«Спойлеры». Юлия Меньшова раскрыла подробности продолжения сериала «Между нами девочками» -10

Фото: instagram.com/juliavmenshova

Поклонники с нетерпением ждут премьеру еще одного сериала – седьмого сезона «Сватов», съемки которого проходили в Беларуси.

«Сваты-7»: звезда сериала раскрыла неожиданные подробности (читать далее).

# Кино # калейдоскоп # Юлия Меньшова

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