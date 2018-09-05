«Спойлеры». Юлия Меньшова раскрыла подробности продолжения сериала «Между нами девочками»

Новости России. Актриса Юлия Меньшова рассказала подробности нового сезона сериала «Между нами девочками» и назвала приблизительное время, когда проект выйдет на экраны.

Информацию и кадры со съемок продолжения телесериала звезда сериала опубликовала на своей странице в Instagram. На снимках героине Юлии Меньшовой делают УЗИ. Актриса пошутила, что некоторые подписчики на ее недавних фото «переживали» за ее животик.

Юлия Меньшова:

Обожаю такие фотографии со съемок: люди в кадре рвут сердца и заливаются слезами умиления, а за кадром «покерфейс» съемочной группы или вот даже мебель двигают.