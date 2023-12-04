Назван фрукт, в котором содержится витамина C больше, чем в апельсинах

Исследователи из Новозеландского университета выяснили, что всего два киви в день покрывает суточную потребность витамина С не хуже пищевых добавок.

В эксперименте приняли участие 24 здоровых человека. В течение шести недель ученые наблюдали за их состоянием здоровья, взяв анализы крови до и после эксперимента, пишет Газета.ru. Выяснилось, что употребление киви не влияло на показатели давления, сахара и инсулина, что говорит о его неэффективности в борьбе с сахарным диабетом.

Однако положительная динамика все-таки была, поскольку в двух киви содержится около 150 мг витамина С, который очень важен для иммунитета. Такое количество полностью покрывает дневную норму и избавляет от необходимости принимать добавки. Фрукт также богат клетчаткой, а значит – улучшает пищеварение.

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