700 мужчин с оголенным торсом пробежали по центру Минска в честь 23 февраля

В 16.00 желающие продемонстрировать не только силу своего тела, но и духа стартовали у Дворца спорта. Уже спустя несколько минул самые быстрые пересекли черту финиша. Каждый за участие в забеге получил медаль. Организаторы предусмотрели денежное поощрение для 3 победителей. На пьедестал поднялись Александр Санько, Андрей Вайдо, Сергей Васюкович.