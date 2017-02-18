Михаил Москалев из Витебска спел на шоу «Голос. Дети»

Стартовал 4 сезон российского проекта «Голос. Дети» . В этом году обновился состав жюри: вместо Пелагеи и Агутина в кресла наставников сели Нюша и Валерий Меладзе. Валерию Ланскую заменила Светлана Зейналова. В первом выпуске шоу спел белорус — Михаил Москалев .

13-летний участник приехал на конкурс из Витебска. Для шоу выбрал песню «Granada», над которой работал практически 3 года.

Михаил поет в детской вокальной студии, увлекается математикой и информатикой. Юный артист на сцене с 7 лет. В 2014 году стал финалистом отборочного тура вокальных конкурса «Славянский базара».

Когда не спится ночью, я начинаю петь, мама начинает на меня орать, а соседи стучат по батарее. Я всегда стараюсь быть позитивным и энергичным. К сожалению, кнопки выключения у меня нет.

В интервью за кулисами Михаил поделился впечатлениями:

Как говорит мой педагог по вокалу, сейчас у меня тенор, потом либо баритон, либо бас.

Я выбрал испанскую песню. Она об испанской столице, о солнечном городе, где есть тореадоры и коррида. Учил полгода и доводил до финального состояния 2,5 года.

Вокалом участника впечатлились Нюша и Валерий Меладзе.