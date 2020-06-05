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Золотовалютные резервы Беларуси в мае незначительно снизились

05 июня 2020 15:40
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Новости Беларуси. Состояние золотовалютных резервов Беларуси за минувший месяц почти не изменилось. После значительного апрельского роста в мае они снизились всего на 0,05 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По нынешнему курсу это порядка 9 миллионов рублей. Это при том, что на плановое погашение правительством и Нацбанком внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте потрачена сумма, эквивалентная более полумиллиарда рублей. Расходы нивелированы покупкой валюты на бирже, валютными поступлениями в бюджет, в том числе от продажи Минфином облигаций, а также ростом стоимости монетарного золота. Таким образом, объем международных резервных активов по-прежнему находится на уровне, превышающем запланированный на начало 2021 года.

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# Нацбанк Беларуси # Хобби # Сергей Савицкий

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