Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?

На этом водоёме лёд только установился, но уже тут как тут десятки рыбаков.
На этом водоёме лёд только установился, но уже тут как тут десятки рыбаков.
Где-то лёд есть, а уже через два-три метра его может и не быть.
Особая опасность возле берега. Здесь даже не лёд, а больше ловушка для рыбаков-экстремалов, рассказали в программе «Специальный репортаж».
Юрий Прокопенко, СТВ:
Если человек идёт на лёд и проваливается в воду, какие действия?
Роман Казутин, водолаз Могилёвской областной организации ОСВОД:
Освободиться от всего лишнего. Никогда не надо паниковать. Взять себя в руки.
Самообладание – это первое правило. Оценить обстановку. Выбрать наиболее безопасный край пролома.
Любой рыбак, выходя на лёд, должен иметь при себе, хотя бы, верёвку, 3-4 метра в длину.
И вот такие самоспасы: это – самодельные, но продаются и в магазинах. Самоспасы должны быть всегда у рыбака в кармане.