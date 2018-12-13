Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?

На этом водоёме лёд только установился, но уже тут как тут десятки рыбаков.

Особая опасность возле берега. Здесь даже не лёд, а больше ловушка для рыбаков-экстремалов, рассказали в программе «Специальный репортаж» .

Где-то лёд есть, а уже через два-три метра его может и не быть.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Если человек идёт на лёд и проваливается в воду, какие действия?

Роман Казутин, водолаз Могилёвской областной организации ОСВОД:

Освободиться от всего лишнего. Никогда не надо паниковать. Взять себя в руки.

Самообладание – это первое правило. Оценить обстановку. Выбрать наиболее безопасный край пролома.

Любой рыбак, выходя на лёд, должен иметь при себе, хотя бы, верёвку, 3-4 метра в длину.