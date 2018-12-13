Прямой эфир

Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?

13 декабря 2018 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На этом водоёме лёд только установился, но уже тут как тут десятки рыбаков.

Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?-1
Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?-2

Где-то лёд есть, а уже через два-три метра его может и не быть.

Особая опасность возле берега. Здесь даже не лёд, а больше ловушка для рыбаков-экстремалов, рассказали в программе «Специальный репортаж».

Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?-4

Юрий Прокопенко, СТВ:
Если человек идёт на лёд и проваливается в воду, какие действия?

Роман Казутин, водолаз Могилёвской областной организации ОСВОД:
Освободиться от всего лишнего. Никогда не надо паниковать. Взять себя в руки.

Самообладание – это первое правило. Оценить обстановку. Выбрать наиболее безопасный край пролома.

Любой рыбак, выходя на лёд, должен иметь при себе, хотя бы, верёвку, 3-4 метра в длину.

Зачем рыбаку зимой 3-метровая верёвка?-6

И вот такие самоспасы: это – самодельные, но продаются и в магазинах. Самоспасы должны быть всегда у рыбака в кармане.

# Рыбалка # Хобби

Другие новости рубрики

Все новости
51 клуб по интересам. На какие кружки можно сходить в Минский городской дворец культуры
10 декабря 2018 08:31

51 клуб по интересам. На какие кружки можно сходить в Минский городской дворец культуры

Как подручными средствами создать шокирующий образ к Хэллоуину?
31 октября 2018 08:28

Как подручными средствами создать шокирующий образ к Хэллоуину?

Около 5 000 пользователей. Как студенты стали организовывать масштабные рэп-баттлы в Минске
16 октября 2018 08:32

Около 5 000 пользователей. Как студенты стали организовывать масштабные рэп-баттлы в Минске