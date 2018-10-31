Как подручными средствами создать шокирующий образ к Хэллоуину?

Один из самых ярких и устрашающих праздников в мире, история которого уходит к культуре древних кельтов. Оранжевые тыквы, призраки, гоблины, ведьмы и зомби – его фирменные атрибуты. Хэллоуин по традиции празднуют 31 октября в канун Дня всех святых. Популярный в Америке и других странах, он дошёл и до Беларуси. Любимая традиция перевоплощения в образы потусторонних сил – великолепный шанс проявить свою изобретательность.



Александра Хадарович, косплеер:

Очень мало в нашей жизни мы можем перевоплотить себя, это только, наверное, у нас есть возможность в детстве на каких-то утренниках, побыть в шляпе, побегать с волшебной палочкой, поварить зелье и мы надеваем на себя какие-то маски.



Хэллоуин: от ужаса на лице до счастья в булке. Любопытные факты о древнем празднике





Создать подходящий костюм просто, главное обучиться навыкам кройки и шитья. Если раньше в тренде были всевозможные мертвецы и скелеты, сегодня их заменяют положительными образами – супергероями. Косплеер с 10-летним стажем Александра выбрала для себя амплуа доброй, хрупкой волшебницы.

Александра Хадарович:

Я работаю по дереву, с тканью, со строительными материалами, немного с париками. Эту рубашку я сама сшила. Данная ведьма – это моя собственная фантазия.





Для пущего эффекта сделайте театральный грим. Рваные раны, ожоги и порезы делают специальным раствором: на водяной бане смешивают две ложки глицерина, желатина и воды. Такая текстура отличная замена дорогостоящему латексу.

Юлия Шиян, художник по гриму:

Наносим легкими движениями, по бокам стараемся растушевать, по бокам у нас должен быть маленький слой.

Дальше ждем, чтобы у нас подсохла данная текстура, после этого ее можно начинать раскрашивать.





Чтобы ваш грим казался устаревшим, предварительно порвите основу, затем нанесите на неё желтую, коричневую и зелёную краски.



Юлия Шиян:

Если под рукой не оказалось красок для грима, можно использовать любую декоративную косметику.





Эффект разбитой брови делают театральным пластилином, тщательно затушуйте места пореза и закрасьте ярким цветом.



Юлия Шиян:

Для того, чтобы приготовить кровь в домашних условиях, нам понадобится: мед, чайная ложка водички и пищевой краситель красного и синего цвета.