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Как подручными средствами создать шокирующий образ к Хэллоуину?

31 октября 2018 08:28
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Один из самых ярких и устрашающих праздников в мире, история которого уходит к культуре древних кельтов. Оранжевые тыквы, призраки, гоблины, ведьмы и зомби – его фирменные атрибуты. Хэллоуин по традиции празднуют 31 октября в канун Дня всех святых. Популярный в Америке и других странах, он дошёл и до Беларуси. Любимая традиция перевоплощения в образы потусторонних сил – великолепный шанс проявить свою изобретательность. 

Как подручными средствами создать шокирующий образ к Хэллоуину?-1


Александра Хадарович, косплеер:
Очень мало в нашей жизни мы можем перевоплотить себя, это только, наверное, у нас есть возможность в детстве на каких-то утренниках, побыть в шляпе, побегать с волшебной палочкой, поварить зелье и мы надеваем на себя какие-то маски. 

Хэллоуин: от ужаса на лице до счастья в булке. Любопытные факты о древнем празднике

Как подручными средствами создать шокирующий образ к Хэллоуину?-3



Создать подходящий костюм просто, главное обучиться навыкам кройки и шитья.  Если раньше в тренде были всевозможные мертвецы и скелеты, сегодня их заменяют положительными образами – супергероями. Косплеер с 10-летним стажем Александра выбрала для себя амплуа доброй, хрупкой волшебницы.  

Александра Хадарович:
Я работаю по дереву, с тканью, со строительными материалами, немного с париками. Эту рубашку я сама сшила. Данная ведьма это моя собственная фантазия.

Как подручными средствами создать шокирующий образ к Хэллоуину?-6



Для пущего эффекта сделайте театральный грим. Рваные раны, ожоги и порезы делают специальным раствором: на водяной бане смешивают две ложки глицерина, желатина и воды. Такая текстура отличная замена дорогостоящему латексу.   

Как подручными средствами создать шокирующий образ к Хэллоуину?-8

Юлия Шиян, художник по гриму:   
Наносим легкими движениями, по бокам стараемся растушевать, по бокам у нас должен быть маленький слой.
Дальше ждем, чтобы у нас подсохла данная текстура, после этого ее можно начинать раскрашивать.  

Как подручными средствами создать шокирующий образ к Хэллоуину?-11



Чтобы ваш грим казался устаревшим, предварительно порвите основу, затем нанесите на неё желтую, коричневую и зелёную краски.

Юлия Шиян: 
Если под рукой не оказалось красок для грима, можно использовать любую декоративную косметику.  

Как подручными средствами создать шокирующий образ к Хэллоуину?-13



Эффект разбитой брови делают театральным пластилином, тщательно затушуйте места пореза и закрасьте ярким цветом.

Юлия Шиян:
Для того, чтобы приготовить кровь в домашних условиях, нам понадобится: мед, чайная ложка водички и пищевой краситель красного и синего цвета.  

Как подручными средствами создать шокирующий образ к Хэллоуину?-15



Использование искусственной крови делает раны, порезы и ожоги намного реалистичнее и глубже. Вот так подручными средствами можно создать незабываемый шокирующий образ.
 

Как подручными средствами создать шокирующий образ к Хэллоуину?-17

# Праздники # Хобби # Фотофакт # Стиль

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