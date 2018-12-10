51 клуб по интересам. На какие кружки можно сходить в Минский городской дворец культуры

Вторая жизнь известного ДК. В этом году распахнул свои двери обновлённый Минский городской дворец культуры. Масштабная реконструкция шла с конца 2012 года.

Николай Казюлин, директор Минского городского дворца культуры:

Зал наш, кресла и холлы – эта была идея моих коллег. Во Дворце мы хотим разместить все направления, течения культуры, искусства, какие-то исторические периоды освещать. Чтобы действительно он стал Минским городским дворцом культуры, домом для всех минчан и гостей столицы.

Объём проделанной работы впечатляет. За стильным фасадом с белорусским орнаментом расположились два комфортабельных зрительных зала, оснащенных профессиональным звуковым, световым и видеопроекционным оборудованием.

Большой – на 612 посадочных мест и малый – на 180. Сцену большого зала укомплектовали оркестровой ямой, поворотным кругом и пятью групповыми гримёрками. Классы для репетиций оркестра, хора, театральных и музыкальных коллективов, три хореографических зала. Минский городской дворец культуры объединил под крышей 51 клуб по интересам.

Николай Казюлин:

Для детей различного возраста у нас есть хореография эстрадной современный направленности. Есть интересное направление «Творчая майстэрня замоўя». Это разработка и популяризация наших изделий из льна. Традиционный белорусский костюм немножко модернизирован.

В стенах Минского городского дворца культуры расположился образцовый детский театральный коллектив, более чем с тридцатилетней историей. Обучает юных талантов мастерству харизматичный Геннадий Кирпичёв. Геннадий Кирпичёв, руководитель образцового детского театрального коллектива:

Каждые 4 года мы подтверждаем звание спектаклем, сказкой, тем литературным материалом, который они чувствуют, который они понимают, в котором они могут раскрыться. Безусловно, мы занимаемся тренингом. Половина занятия – это упражнения на дыхание, артикуляцию, дикцию. Это то, ради чего родители приводят, чтобы как-то ребенка закалить, развить у ребенка фантазию.

Постигнуть дзен можно в студии керамики. Получают релакс здесь как малыши, так и взрослые.

Татьяна Руденя, руководитель студии керамики:

Это у нас такой очень социальный проект. Мы хотим, чтобы как можно больше людей приобщились к такому чудесному ремеслу. Буквально у нас с трёх лет есть даже такие маленькие ученики, и уже люди на пенсии приходят к нам заниматься в нашу студию.