Около 5 000 пользователей. Как студенты стали организовывать масштабные рэп-баттлы в Минске

«Флоу», «фристайл», «грайм», «речитатив» – эти, когда-то незнакомые, термины сейчас не вызывают удивления. А имена Эминема или Oxxxymironа не сходят с уст молодёжи. Пустив корни в далекие 70-ые в Нью-Йорке, сейчас рэп пользуется популярностью во многих странах. Рэп-баттлы – это способ выяснять отношения посредством силы слова. И сейчас эта музыкально-словесная стихия накрыла Минск.

За 2 года существования на музыкальной арене MIB – независимый офлайновый рэп-баттл в Минске – привлек внимание около 5 000 пользователей.

Рэп-площадка, созданная студентами белорусских вузов – Константином Баяндиным и Владиславом Козырой, помогает начинающим рэп-исполнителям поверить в себя. Именно здесь под одобряющие возгласы толпы можно, глядя в глаза, без опаски «уколоть» оппонента.

Константин Баяндин, организатор MIB:

Изначально идея пришла Владу. В 2016 году он предложил из нашего локального баттла, который уже существовал, сделать что-то более масштабное между студентами университетов. И потом мы начали разгонять идею, разогнали до того, что это будет уже скорее Minsk Independent Battle, что-то в масштабах уже города или страны.

Участники не размещают свои тексты в Интернете, а выступают с ними вживую перед аудиторией. Этот формат является наиболее сложным, ведь помимо дикции, текста и техники оценивается подача.

Баттлят на площадке пока только парни. Девушки наблюдают за происходящим из зрительного зала. Но то ли еще будет. По словам организаторов MIBа, площадка открыта для экспериментов. Владислав Козыра, организатор MIB:

Мы хотим сделать новые рэп-баттлы, которые связаны с музыкой, наверное, это самое главное изменение. Мы хотим пригласить музыкальных продюсеров и вместе со своими артистами, которые будут баттлиться не в том, чтобы оскорбить друг друга, а в том, чтобы сделать лучше песню.

Для Артёма строчки и битты – средство самореализации. Творчество юноши встречают на ура, однако сам исполнитель к себе относится критично. Артём Насута, участник рэп-баттлов:

Я не сказал бы, что я занимаюсь этим серьёзно, кто-то скорее пишет и выступает на баттлах для того, чтобы популяризировать свои треки, а я пишу треки, чтобы сделать популярнее баттлы.

Никаких притворных улыбок – выходя на баттл, ты точно знаешь, что думает о тебе оппонент, а значит, не ждешь подвоха. Вот почему, вопреки расхожему мнению, на таких словесных боях оппоненты чаще становятся хорошими приятелями или даже друзьями, нежели врагами.