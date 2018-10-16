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Около 5 000 пользователей. Как студенты стали организовывать масштабные рэп-баттлы в Минске

16 октября 2018 08:32
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«Флоу», «фристайл», «грайм», «речитатив» – эти, когда-то незнакомые, термины сейчас не вызывают удивления. А имена Эминема или Oxxxymironа не сходят с уст молодёжи. Пустив корни в далекие 70-ые в Нью-Йорке, сейчас рэп пользуется популярностью во многих странах. Рэп-баттлы – это способ выяснять отношения посредством силы слова. И сейчас эта музыкально-словесная стихия накрыла Минск.

Около 5 000 пользователей. Как студенты стали организовывать масштабные рэп-баттлы в Минске-1

За 2 года существования на музыкальной арене MIB – независимый офлайновый рэп-баттл в Минске – привлек внимание около 5 000 пользователей.

Около 5 000 пользователей. Как студенты стали организовывать масштабные рэп-баттлы в Минске-4

Рэп-площадка, созданная студентами белорусских вузов – Константином Баяндиным и Владиславом Козырой, помогает начинающим рэп-исполнителям поверить в себя. Именно здесь под одобряющие возгласы толпы можно, глядя в глаза, без опаски «уколоть» оппонента.

Около 5 000 пользователей. Как студенты стали организовывать масштабные рэп-баттлы в Минске-7

Константин Баяндин, организатор MIB:
Изначально идея пришла Владу. В 2016 году он предложил из нашего локального баттла, который уже существовал, сделать что-то более масштабное между студентами университетов. И потом мы начали разгонять идею, разогнали до того, что это будет уже скорее Minsk Independent Battle, что-то в масштабах уже города или страны.

Около 5 000 пользователей. Как студенты стали организовывать масштабные рэп-баттлы в Минске-10

Участники не размещают свои тексты в Интернете, а выступают с ними вживую перед аудиторией. Этот формат является наиболее сложным, ведь помимо дикции, текста и техники оценивается подача.

Около 5 000 пользователей. Как студенты стали организовывать масштабные рэп-баттлы в Минске-13

Баттлят на площадке пока только парни. Девушки наблюдают за происходящим из зрительного зала. Но то ли еще будет. По словам организаторов MIBа, площадка открыта для экспериментов.

Владислав Козыра, организатор MIB:
Мы хотим сделать новые рэп-баттлы, которые связаны с музыкой, наверное, это самое главное изменение. Мы хотим пригласить музыкальных продюсеров и вместе со своими артистами, которые будут баттлиться не в том, чтобы оскорбить друг друга, а в том, чтобы сделать лучше песню.

Около 5 000 пользователей. Как студенты стали организовывать масштабные рэп-баттлы в Минске-16

Для Артёма строчки и битты – средство самореализации. Творчество юноши встречают на ура, однако сам исполнитель к себе относится критично.

Артём Насута, участник рэп-баттлов:
Я не сказал бы, что я занимаюсь этим серьёзно, кто-то скорее пишет и выступает на баттлах для того, чтобы популяризировать свои треки, а я пишу треки, чтобы сделать популярнее баттлы.

Около 5 000 пользователей. Как студенты стали организовывать масштабные рэп-баттлы в Минске-19

Никаких притворных улыбок – выходя на баттл, ты точно знаешь, что думает о тебе оппонент, а значит, не ждешь подвоха. Вот почему, вопреки расхожему мнению, на таких словесных боях оппоненты чаще становятся хорошими приятелями или даже друзьями, нежели врагами.

Около 5 000 пользователей. Как студенты стали организовывать масштабные рэп-баттлы в Минске-22

Цель белорусских ребят – вывести рэп-культуру на новый уровень. И пока MIB уверенно движется в этом направлении.

# Хобби # Хобби # Константин Баяндин # Владислав Козыра # Артем Насута # Фотофакт # общество

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