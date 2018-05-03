«Мы решили бросить вызов стереотипам». Две подруги организовывают походы на природу только для женщин
Татьяна и Карина – учредители проекта «Файна» – сообщества смелых женщин, которые любят природу и экологический туризм.
Татьяна Кузнецова, учредитель сообщества «Файна»:
Это был эксперимент. Мы с Кариной интересуемся феминизмом и гендерными проблемами. И участвовали в одном курсе, где участвовали только женщины. И у нас у самих было много стереотипов на счёт того, что женский коллектив – это такой серпентарий, где все друг друга грызут и ничего конструктивного не получается. Но в итоге мы встретили там много поддержки, много, наоборот, взаимопонимания.
Девушки не побоялись гендерных клише и уверены: несмотря на предрассудки, прекрасная половина человечества может выжить даже в непроходимой чаще, если рядом команда единомышленниц.
Татьяна Кузнецова:
Мы решили бросить вызов стереотипам, о том, что женщина одна или в сообществе с другими женщинами не может выжить в незнакомой обстановке.
Так у подруг появилась идея организовывать походы исключительно для женской компании. Первый стартовал два года назад, и о нём девушки до сих пор вспоминают с особой теплотой.
Татьяна Кузнецова:
Там очень был большой конкурс, на то чтобы попасть в поход. Было 120 заявок на 15 мест. Мы сами не очень понимаем, чем обусловлен этот интерес. Может быть просто есть большой запрос у женщин на отдых в принципе. Это был довольно бюджетный вариант.
И, конечно же, походы – это не только посиделки у костра. Девушки запустили проект с концепцией «Обучение через опыт»: знания в таком случае участницы получают не от прослушивания заготовленной лекции приглашенного специалиста, а от других таких же участниц челленджа.
Татьяна Кузнецова:
Мы продвигаем идею обучения от равной к равной. И все девушки, которые участвуют в походе, могут научить других девушек чему-то научить. Например, одна из наших участниц являлась тренером по вокалу, и она проводила такие голосовые практики каждое утро. Или кто-то, например, в "Что? Где? Когда?" играет, и девочка делала такую небольшую "Что? Где? Когда?" вечером у костра.
Каждый поход «Файна» начинается с составления и планирования маршрута, обычно трехдневного. В обязательном порядке проводится предварительная встреча, где можно познакомиться и обсудить совместные планы. Также девушки имеют возможность прослушать курс инструктажа, который помогает понять, с какими сложностями им предстоит столкнуться, и какая экипировка может пригодиться в лесу. Потом участники объединяются в группы соответственно поставленным задачам: спланировать маршрут, обеспечить питание, проверить снаряжение. В комьюнити принято уважительно относиться и друг к другу и окружающему пространству.
«Файна» провели уже три похода, а потом группа сумела организоваться сама – четвертый поход девушки устроили самостоятельно. Карина и Таня уверены, что это лучший результат, которого они могли достичь.