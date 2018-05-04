Как правильно париться в бане? Мастер-класс от профессиональной парильщицы

Собираясь на работу, Мария берёт с собой пушистый веник, потому что баня и есть её ремесло. У девушки необычная специальность, она – профессиональная парильщица. Совсем недавно Мария подтвердила свою квалификацию, приняв участие во Втором белорусском народном чемпионате по парению.

Мария Ремизевич, профессиональная парильщица:

Я решила поучаствовать в чемпионате, потому что хотела посмотреть, на каком уровне вообще моё парение. Интересно поучаствовать, посмотреть, как парят другие, поделиться своим опытом и взять что-то от других. За пятнадцать минут нужно показать, как ты умеешь попарить человека. Я рада, что заняла второе место – это для меня было очень почётно.

Работу девушка успешно совмещает с хобби. Ведь начало такой необычной карьере положили увлечение ароматерапией и замешивание домашней косметики. Сегодня у титулованной парильщицы свой банный кружок, в котором женщины могут не только отдохнуть с пользой для здоровья, но и стать красивее.

Мария Ремизевич:

Банный кружок – это, когда собирается несколько женщин, небольшая компания. Они могут быть знакомы друг с другом, не знакомы. Мы вместе идём в баню. Я не парю там кого-то отдельно, мы просто паримся все вместе. Я готовлю для всех нас пар. И каждый кружок посвящён отдельной тематике. То есть, мы можем пойти в баню и готовить всю косметику на основе лаванды.

Парение – целое искусство. Заядлые фанаты баньки и просто любители должны знать определённые нюансы этой процедуры, чтобы не причинить себе вреда. Мария Ремизевич:

Основная ошибка, которую совершают у нас в общественных банях, температурный режим нарушается. В русской парной должна быть температура на уровне приблизительно шестьдесят градусов. При такой температуре можно поддавать воду на камни, и тогда этот пар не будет обжигать ни слизистые, ни кожу.

Пустой желудок не только плохой советчик, но и угроза перегрева организма в парной. Мария Ремизевич:

Перед тем, как идти в баню, нужно посмотреть, насколько вы голодны либо сыты. Если прошло полчаса после плотного обеда, то вы уже можете отправляться в баню. И, если вы не успели пообедать, то лучше с собой в баню взять какие-то суперфуды.

Один из главных атрибутов в бане или сауне – специальная шапочка или полотенце. Они не только спасут волосы от температурных повреждений, но и защитят голову от нежелательного перегрева. Мария Ремизевич:

Очень важно расположиться удобно на полке во время парения. Для этого под ноги подкладывается либо валик, либо дополнительные веники, и под лицо также кладутся холодные веники – в данном случае это эвкалипт холодный.

И укрывается обязательно холодным пихтовым веником либо берёзовым.

Для парения я использую два дубовых веника и берёзку, которой делаются протирки, либо вот такие вот дождики, либо припарки.