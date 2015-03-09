Удивительный мир керамики Натльи Цеван

Яркие чашки и чайнички, необычные статуэтки, народные украшения и многое-многое другое. Когда смотришь на изделия из глины окутывает тепло и уют.

Такой мир керамики нам открывает Наталья Цеван. Этим искусством она увлеклась еще в колледже, а в университете окончательно и бесповоротно влюбилась в него.

Садясь за гончарный круг, Наталья каждый раз задаёт себе вопрос: «Что же сегодня получится?» Ведь каждое изделие - это загадка.

К слову, овладеть этой техникой не так просто. Понадобится почти год, чтобы задуманная вами чашка получилась именно чашкой, а не тарелкой, например.

Очень полезно занятие керамикой и для деток - лепка из глины разрабатывает моторику рук, а оформление изделия развивает воображение.

Уже пять лет Наталья преподает и прививает детям любовь к прекрасному. Самым юным мастерам по 4 годика, но возрастного ограничения в этом искусстве не существует. Лишь бы душа тянулась к красоте! А остальному, можно научиться.