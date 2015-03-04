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Художник по бересте Эмма Плотникова: картины с ароматом берёзовой рощи

04 марта 2015 10:16
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Эти пейзажи напоминают слитки. Пахнут берёзовой рощей и окунают в родное детство, когда ты гостил у бабушки и мчался посреди цветущих лугов. Душевно, красиво и необычно. Ведь все миниатюры выполнены на коре из берёзы.

И хоть роспись по бересте известна на Руси с 15 века, сегодня встретить уникальную живопись и мастеров можно редко.

Эмма Плотникова одна из них. Рисовала с самого детства. Долго занималась резьбой по дереву, пока 10 лет назад не открыла для себя бересту и влюбилась в этот теплый материал.

Естественный рельеф бересты художник виртуозно превращает в берега рек и холмики. Каждый рисунок неповторим.

Природную монохромность она оживляет темперными красками и отправляет в путешествие по красотам белорусского края.

Деревенские сюжеты с уютными домиками и заснеженными снегирями. Национальная архитектура, столичные достопримечательности, храмы, старинные мельницы. Всё это - колоритные сюжеты Эммы Плотниковой.

От леса к очистке коры, обработке, обжигу краев, тонкой росписи. За яркими самобытными зарисовками - ежедневный труд. Но такой любимый, что каждый пейзаж насыщен солнечной энергией автора.  

 

# Художник # Фотофакт # Хобби # Необычное # Эмма Плотникова

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